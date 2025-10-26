Lleida, amb veu pròpia
Paer en cap
Lleida avança amb determinació, talent i una gran capacitat de generar oportunitats. En pocs dies hem viscut esdeveniments que són la prova de la vitalitat econòmica de la ciutat: hem estat l’epicentre del debat i la innovació dels serveis municipals; hem celebrat el naixement d’una nova editorial que aposta per la cultura i el pensament crític; hem inaugurat un nou concessionari que reforça el nostre teixit comercial i hem acollit, un any més, el lliurament dels premis que reconeixen l’excel·lència del sector porcí, tan arrelat al nostre territori. No és casualitat, és esforç compartit. Creiem en nosaltres mateixos, treballem amb constància i mirem al futur amb ambició. Com a alcalde, no puc estar més satisfet de veure com aquesta energia ens empeny endavant amb força. Municipàlia ha omplert aquesta setmana els hotels i restaurants de la ciutat i el seu entorn. Calculem en 16 milions d’euros l’impacte econòmic d’aquesta edició històrica de la fira, en la qual hem estrenat, a més, el pavelló efímer. Lleida és pionera i referent amb un certamen que porta el segell de la qualitat, la iniciativa i el lideratge. Més de 22.000 persones han passat per aquí a la recerca de novetats i solucions. Ha quedat clar que a Lleida comptem amb empreses capdavanteres en l’àmbit dels serveis municipals, com també la projecció internacional de Municipàlia, amb expositors d’Alemanya, Canadà, Dinamarca, el Nepal, Suïssa o el Perú, entre molts d’altres. Xifres a banda, Municipàlia ens ha fet veure que, si caminem plegats, avancem a passes de gegant. Lleida és la segona capital firal de Catalunya, després de Barcelona. I defenso que podem mirar-nos cara a cara. El mateix alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha ratificat la voluntat de col·laboració celebrant a Lleida alguns dels esdeveniments que té més sentit que es facin aquí, com ara un saló Smart Rural. I el conseller de la Presidència ha reconegut que liderem el creixement econòmic de Catalunya. Hem d’aprofitar que vivim aquest moment transformador. Em fa especialment feliç veure que les nostres empreses i els nostres emprenedors i emprenedores confien en les seves capacitats per dibuixar nous límits i exportar els seus coneixements deixant empremta amb la feina ben feta. Ho he percebut aquesta setmana amb l’aterratge de la històrica marca d’automòbils Ebro que, de la mà del grup Auto 3000, contribueix a consolidar Lleida com a capital comercial i de serveis. Sé que darrere de cada projecte hi ha feina i il·lusions. Per això, treballem per agilitzar i facilitar les tramitacions per als negocis. Hem recollit ja una quarantena de sol·licituds als ajuts que oferim per obrir o reformar comerços. Mentrestant, acompanyem també les iniciatives empresarials que busquen implantar-se aquí. Ara mateix, a través de l’Invest in Lleida, assessorem 22 projectes que aportaran a la ciutat 116 milions d’euros. La setmana entrant, a més, presentarem la nova Ordenança d’Impuls Econòmic per facilitar l’atracció d’inversions i la implantació de noves activitats. Fins i tot en el món de la cultura som capaços de generar oportunitats des de Lleida. Acabem de donar la benvinguda a un nou segell editorial que ens obre al món. Eclecta neix de l’empenta dels germans Jordi i Ramon Souto, apassionats de les lletres, amb qui comparteixo la convicció que la cultura és una eina transformadora que ens fa més forts, més lliures i més crítics. Vull felicitar i agrair de tot cor la valentia i la capacitat de fer realitat somnis que beneficien tota la comunitat. A la llibreria La Fatal, els germans Souto han sabut crear un espai viu i dinàmic. En l’època de la immediatesa de les xarxes socials i del relativisme moral, apostar per la paraula impresa, per la reflexió i el pensament crític és un acte tan revolucionari com necessari. Llegir és resistir, és comprendre, és créixer. I fer-ho en llengua catalana és també una manera de preservar, promoure i estimar la nostra identitat. Des de Lleida, parlem al món amb veu pròpia.