No al crematori a Magraners

Senyors de La Lleidatana, amb tot el respecte, el projecte és espectacular, però voleu dir que en tota la província de Lleida no heu trobat un lloc millor per instal·lar aquest macroforn que és a tocar del nostre barri? Per cert, aquest solar està just al davant d’on anirà en un futur la nova deixalleria de Lleida, que ens l’han venut com a superecològica i sense olors (ha, ha!). Voleu dir que aquests quatre forns amb olor de crispetes ràncies no podien estar al centre de la nostra ciutat per facilitar l’accés a tothom, o davant la Paeria, així podríem estirar-nos a la gespa després d’acomiadar i cremar, amb tots els respectes, els nostres difunts? Voleu dir que a la perifèria, al costat de les variants viàries d’entrada o sortida a Lleida, no hi ha parcel·les tan xules com aquesta? Voleu dir que no hi ha cap parcel ·la a la venda, propera al vostre tanatori o en cap dels polígons que s’estan a punt de construir, o dels nous que ja existeixen, que també s’ajusti a les vostres necessitats? Voleu dir que aquests forns que en el futur funcionaran a ple rendiment les vint-i-quatre hores del dia, i als quals arribarà gent de tot arreu els 365 dies de l’any, no deixaran cap petjada en el nostre ambient a farigola que ara respirem?

A aquest delicat aire magranesí, ara i amb tota la seva bona intenció, vostès volen afegir la seva olor particular i gasos específics d’aquest tipus d’instal·lacions, tot i que siguin forns avantguardistes amb la darrera tecnologia de filtrat, superior fins i tot a la que marca la normativa actual. I com és que, tenint dos crematoris al cementiri que hi ha a prop nostre, dels quals ja notem el seu funcionament, vostès en volen afegir quatre més tot just a tocar del barri?

A Magraners no estem en contra de la construcció d’aquest equipament essencial per a la ciutat, estem en contra de la ubicació on vostès han decidit col·locar-lo després d’un any i mig de recerca i planificació. Hi ha molts veïns cansats d’haver de lluitar, defensar- se i fer-se lloc per viure a Magraners, amb espais nets, lliures d’infraestructures nocives que malbaraten la nostra salut, el nostre benestar ambiental. No per això deixarem de queixar-nos i dir NO al crematori dins la ciutat