Morir amb dignitat

Fa unes setmanes va morir la nostra mare i volem expressar el nostre més sincer agraïment a tot l’equip de la Residència Assistida Comtes d’Urgell de Balaguer per l’excel ·lent atenció i cura que van proporcionar a la nostra estimada mare, Maria Pla Roca, durant els seus darrers dies i hores. Les vostres mostres d’estima, empatia i suport en aquests moments tan dolorosos i tristos han estat un gran consol per a la nostra família. La vostra professionalitat i humanitat han fet que aquest període fos una mica més suportable, sabent que estava en les millors mans possibles. Volem destacar, especialment, la dedicació i la sensibilitat amb què vau tractar la mare, així com el suport emocional que ens vau brindar cap a nosaltres. La vostra atenció personalitzada i la capacitat per entendre i respondre a les necessitats mèdiques ens han deixat molta pau i un profund agraïment. Gràcies de tot cor per la vostra generositat i per fer que la mare se sentís estimada i ben cuidada fins al final com ella volia, com a casa. Sempre re cordarem la vostra bondat i professionalitat.