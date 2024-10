Soc ric i no ho sabia

Creado: Actualizado:

L’altre dia tot llegint un llibre em vaig quedar amb la frase “Si sents la plenitud d’estar satisfet amb el que tens, et fa ser ric”. És a dir, si tens la sensació que si no els malgastes gaire segur que ja en tens prou per als anys que et puguin quedar en aquesta cursa en la Terra. Després de llegir la frase em vaig quedar amb la sensació que era ric i no ho sabia. Com si m’hagués tocat la loteria sense jugar-hi.

Ara per tant tot vigilant no tindré més pensaments de preocupació econòmica vers el futur, no permetré mai més ser esclau dels diners si és que alguna vegada ho he estat, conscient o inconscientment. És segur que molta gent sense tenir gaires diners ni propietats és rica si està com jo, content/ a amb el que té encara que no ho sàpiga i al no saber-ho només pensa en engreixar la seva maleta encara que estigui a punt de petar, inconscients que quan sant Pere els cridi no se la podran emportar i és possible que el seu repartiment a la Terra, si n’hi ha massa, porti més d’un conflicte.

Encara que molts passin de rics i alguns no saben ni el que tenen per excés, cal ser conscients que en aquest món insolidari per desgràcia la riquesa està mal repartida ja que el 10 per cent dels rics acumulen més del 75 per cent de la riquesa total i el percentatge de pobres creix per desgràcia any rere any.