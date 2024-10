Orgue. Gràcies a tothom

Creado: Actualizado:

El diumenge 29 de setembre, festa de Sant Miquel, va tenir lloc la benedicció de l’orgue de tubs de la Catedral. Tres mesos de treballs per a la seva instal·lació i tres anys per gestionar el seu trasllat des d’una fundació educativa de Tòquio, al Japó, la qual va fer donació de l’instrument que va fabricar l’empresa alemanya Klais als anys setanta. Un canvi d’orientació de la fundació va possibilitar el contacte a través d’un prestigiós organista del nostre entorn amb el Capítol de Canonges de la Catedral, que va acceptar el repte presentat per l’empresa fabricant i es va disposar a facilitar els mitjans per a la seva instal·lació.

Després de la benedicció de l’orgue de tubs i la interpretació del primer concert a càrrec de l’organista Miquel González en una catedral plena d’aficionats i devots, només ens queda agrair a tothom l’atenció constatada davant aquest esdeveniment. Gràcies als molt nombrosos assistents, alguns dels quals van haver de seguir l’acte sense prou comoditat i espai malgrat l’amplitud de superfície de la catedral.

Gràcies al President de la Generalitat i a les institucions i autoritats locals per la seva presència i suport continuat en el procés d’un adequat muntatge.

Gràcies a les empreses que ens han ajudat amb les seves aportacions econòmiques.

Gràcies als que han col·laborat de forma individual amb els seus donatius.

Gràcies a la comunitat diocesana pel seu suport sincer i la seva comprensió.

Gràcies a les entitats culturals, educatives i cíviques que faran possible la promoció de nous organistes i l’atenció a la planificació d’actes culturals a la nostra societat.

Molt agraïts, finalment, a tots aquells que en el futur ens ajudaran a finançar aquest projecte. Fins ara comptem amb uns tres-cents mil euros dels cinc-cents mil que costarà la instal·lació, a més dels treballs complementaris de fusteria i de paletes.

Com sempre fem a l’Església, aquesta és una obra de tota la comunitat i entre tots assumirem la tasca d’arribar a un final feliç.

Agraït per tanta col·laboració rebuda.