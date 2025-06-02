Caça de bruixes
Als anys 50 del segle passat l’anomenat maccarthisme, impulsat especialment pel senador Joseph McCarthy, va suposar la persecució d’escriptors, directors de cinema, guionistes, actors, considerats comunistes o filocomunistes i antiamericans. Arthur Miller, Charles Chaplin, Bertolt Brecht, Dalton Trumbo, entre d’altres, en van patir les conseqüències. Arthur Miller l’any 1953 va estrenar The crucible (Les Bruixes de Salem), una obra de teatre ambientada al segle XVII, fent un paral·lelisme amb la situació de censura que s’estava vivint en la seva època.
El guionista Dalton Trumbo es va veure obligat a no emprar el seu nom en les seves pel·lícules. L’actor Kirk Douglas el va recolzar i va protagonitzar l’any 1960 Espàrtac, ara sí amb el nom de Trumbo als crèdits, en un film que és tot un símbol de la defensa de la llibertat. Avui dia, en ple segle XXI, sembla que el maccarthisme està tornant als Estats Units. Universitats com Harvard o Columbia reben represàlies econòmiques per part de l’administracióTrump per haver permès activitats propalestines als seus campus.
Recentment s’ha ordenat a les ambaixades dels Estats Units arreu del món paralitzar les entrevistes per obtenir visats als universitaris estrangers que volen estudiar al país nord-americà. El propòsit és revisar exhaustivament les xarxes socials d’aquests estudiants, en un intent de descobrir possibles simpaties propalestines.