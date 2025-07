Creado: Actualizado:

La Sindicatura de Greuges del Parlament de Catalunya ha creído prudente dar un margen de tiempo durante esta segunda parte del año para ver si la Paeria cumple su compromiso de gastar 102.000 euros en las colonias felinas de la ciudad. Que, por cierto, no son 1.500 gatos, sino cerca de 6.000, ya que más de la mitad de las alimentadoras no están en ninguna asociación, y además no se han tenido en cuenta para nada los gatos que están en la zona de l’Horta de Lleida.

Las entidades animalistas que conocemos cómo actúa este ayuntamiento sabemos perfectamente que no va a cumplir, en lo que falta de año no se gastarán esa cantidad en las colonias felinas, ni de lejos. Aunque nos gustaría equivocarnos, pero creemos que este nunca será el caso.

En noviembre, cerca ya del plazo concedido, pediremos cuentas al ayuntamiento del dinero gastado, el cual con toda seguridad se negará a proporcionar. A continuación volveremos a exponer estos hechos a la Sindicatura de Greuges, evidenciando una vez más las mentiras de la Paeria, las cuales haremos públicas por los medios de comunicación.

Cuantas más pruebas podamos reunir, mejor lo tendremos de cara a la demanda judicial que inevitablemente algún día tendrá que presentarse, porque la voluntad de cumplir la ley nunca ha existido y, mientras los que gobiernen la ciudad sean los mismos, nada va a cambiar para el animalismo local.