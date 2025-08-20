Agraïment etern als mecànics de l’helicòpter de Tremp
El 2 de novembre de 2002 va començar a volar l’helicòpter medicalitzat de Tremp. Durant 23 anys, dos homes han estat els encarregats que aquesta màquina salvavides estigués sempre a punt: Sergi Bosch i Jaume Llevot, el Chaumet. Avui, amb l’arribada d’una nova empresa adjudicatària de gestió francesa, aquests dos mecànics deixen elseu lloc. I no només se’n van ells: se’n va una part fonamental de l’ànima d’aquest servei.
Els que hem treballat al seu costat sabem que no eren simples tècnics. Eren els primers a arribar cada matí, els últims a marxar, els que revisaven el motor sota la pluja, la neu o la calor abrasadora. Eren qui escoltaven el roncar de l’aeronau i notaven si alguna cosa no anava béabans que cap ordinador ho detectés. Qui parlaven amb l’helicòpter com si fos viu, perquè, en certa manera, ho era per a ells. Els responsables del nou contracte i la nova adjudicatària poden justificar canvis logístics, estalvis o nous models de gestió. Però cap full de càlcul pot mesurar el que es perd avui: 25 anys d’ofici fet amb les mans, d’experiència acumulada en silenci, d’aquella mirada ràpida al cel abans de donar l’ok per enlairar- se. Quan un pacient crític es recuperava a l’hospital, ningú preguntava qui havia revisat els rotors abans de l’enlairament. Però nosaltres sabíem que allò també era mèrit seu. Ara, el sistema decideix que no calen mecànics fixos a Tremp. Que n’hi haurà prou amb equips rotatoris o protocols a distància. Potser funcionarà, tècnicament. Però perdrem alguna cosa més: aquells “Bon dia, tot a punt?” mentre preparàvem el cafè, aquells gestos que no surten als manuals i que convertien una base operativa en una casa.
Sergi, Chaumet: sou irreemplaçables. Us agraïm cada minut de dedicació, cada solució trobada contra rellotge, cada somriure després d’un torn extenuant. El sistema mai us agrairà la feina feta però sí nosaltres: GRÀ- CIES per la vostra entrega, GRÀCIES per tantes vides salvades. Que el nou camí us porti tanta satisfacció com la que ens heu donat