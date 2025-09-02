Creado: Actualizado:

Es indignante que mucho presumir y hablar de la salud mental, pero a la hora de la verdad, no se hace nada, te toca una psiquiatra que te dice que la culpa es tuya, estás con depresión y queriéndote suicidar, solicitas cambio de médico psiquiátrico y este que te aguantes, toma esta pastilla y hasta la próxima, nada de empatía y tú sigues igual incluso con el medicamento, vuelves a solicitar cambio porque no ves avance por ningún lado... “Hasta que pase un año no se puede cambiar.” ¿En serio? Has de volver con un médico que no hace nada por ti, solo pastillas? Es como si una persona maltratada la envías al maltratador, lo único que se consigue es hundirte más y tener pensamientos intrusivos… Mucho presumir de salud mental pero a la hora de la verdad…