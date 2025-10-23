La ZBE, un compromís amb la salut
Per mitjà d’aquest text voldria aclarir alguns aspectes de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que qüestiona la carta publicada el 22 d’octubre en aquest diari. La implantació de la ZBE a Lleida no és cap caprici. És una mesura que s’ha d’aplicar en compliment de la llei estatal 7/2021, de 20 de maig de canvi climàtic i transició energètica. A Catalunya, afecta tots els municipis de més de 20.000 habitants. L’objectiu de les ZBE és mitigar l’impacte del canvi climàtic, i promoure una mobilitat més sostenible. Els beneficis són clars: una millor qualitat de vida, una esperança de vida més alta i una reducció de malalties cardiorespiratòries i certs tipus de càncer. A la nostra ciutat, la implantació de la ZBE s’està fent per fases i cal recordar que vam comptar amb una moratòria de sis mesos sense sancions i hi ha múltiples exempcions. Tots els vehicles que paguen l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica a Lleida poden accedir a la ZBE sense cap restricció ni necessitat de fer cap tràmit. Les exempcions generals inclouen casos com persones amb rendes baixes, mobilitat reduïda, serveis d’emergència, vehicles estrangers, malalties, tractaments mèdics, vehicles especials o transport públic i de mercaderies, entre d’altres. És comprensible que els canvis generin debat, però la nostra responsabilitat és posar les persones al centre, i això passa per garantir un entorn més saludable. I la nostra responsabilitat, com a govern municipal, és aplicar les mesures per fer-ho possible.