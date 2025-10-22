Carta oberta als responsables de la ZBE de Lleida
Senyors de l’Ajuntament de Lleida: Amb tot el respecte que mereix una institució pública, aquesta carta naix de l’afartament i la incredulitat. Realment algú pot creure que Lleida –una ciutat agrícola, tranquil·la i sense indústria contaminant– necessita una Zona de Baixes Emissions? El que vostès anomenen “avanç verd” és, en realitat, un retrocés social. No protegeix l’aire: castiga el ciutadà comú.
Aquí no hi ha embussos ni contaminació rellevant, però sí famílies que amb prou feines arriben a final de mes, autònoms que depenen del seu vehicle i agricultors que necessiten moure’s. A tots ells se’ls diu: “El teu cotxe no val. Compra’n un altre, o no entris.” Això no és ecologia, és economia imposada. Una mesura que discrimina el treballador humil i premia el que pot comprar-se un cotxe nou, en una ciutat amb un transport públic clarament insuficient.
Mentrestant, l’Ajuntament omple els carrers de càmeres que multen per segons en roig o per deu quilòmetres d’excés, però no sincronitza semàfors ni millora els punts negres del trànsit. La tecnologia s’utilitza no per millorar, sinó per vigilar. I la hipocresia és evident: control total per al conductor honest, tolerància total per als cultius de marihuana que tots els veïns coneixen.
Fabricar un cotxe nou contamina més que mantenir-ne un d’antic. Parlen de consciència ambiental, però fomenten consumisme disfressat de consciència verda. Lleida no és Barcelona. No necessita copiar els seus errors, sinó escoltar, ajudar i buscar equilibri entre sostenibilitat i justícia social. Perquè l’ecologia no s’imposa amb multes, sinó amb diàleg i sentit comú. Jo també desitjaria tenir un cotxe nou, més còmode i menys contaminant, simplement no puc permetre-m’ho.