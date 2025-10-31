Agraïment als conductors dels autobusos de Lleida
Des de l’Associació La Torxa, volem expressar públicament el nostre agraïment als conductors i conductores dels autobusos urbans de Lleida, així com a l’empresa responsable del servei, per la seva col·laboració, sensibilitat i disposició sempre amable envers les persones amb discapacitat que atenem.
La seva atenció i implicació diària són un exemple de com, amb petits gestos, es pot fer una ciutat més inclusiva, segura i humana. Sovint no es dona prou valor a la feina d’aquests professionals, que no només condueixen, sinó que també vetllen pel benestar i la tranquil·litat de molts ciutadans.
Des de La Torxa, els volem fer arribar el nostre reconeixement sincer i les gràcies més cordials per la seva col·laboració i per demostrar, un cop més, que Lleida és una ciutat amb cor.