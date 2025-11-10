Brutícia, incivisme i impostos a l’alça a Lleida
Fa uns dies vaig sortir a fer un tomb pel meu barri, pels carrers Salmerón, avinguda Prat de la Riba i carrer Pi i Margall, i el panorama era desolador. Cagades de gos per terra, bosses i mobles abandonats al mig del carrer, una muntanya de roba al costat d’una paperera, restes de menjar escampades i contenidors trencats. Tot plegat, una imatge d’incivisme i deixadesa que fa vergonya i tristesa a parts iguals.
El més indignant és que aquesta situació es produeix en un moment postpujada de l’impost d’escombraries per part de l’Ajuntament de Lleida. Els veïns paguem més, però els carrers estan més bruts que mai. Què s’està fent amb aquests diners?
No pot ser que Lleida doni aquesta imatge tan degradada, ni que la responsabilitat es dilueixi entre la manca de civisme d’uns quants i la inacció dels serveis municipals. Els ciutadans tenim dret a uns carrers nets i ben cuidats, i l’Ajuntament té el deure d’assegurar-ho. Cal més neteja, més control i més consciència. Lleida mereix molt més que això.