Ens cal recuperar la mirada pròpia
Vivim envoltats d’una realitat cada vegada més angoixant. Immersos en l’era digital, les xarxes socials han redefinit les nostres maneres de fer, de comunicar i fins i tot de mirar-nos. Plataformes com Instagram o TikTok s’han convertit en miralls distorsionats que projecten un únic ideal de bellesa. Aquesta cultura de la comparació constant té conseqüències reals.
Segons l’estudi d’Autopercepció de les dones en els nous entorns digitals, elaborat per l’Institut de les Dones, més de la meitat de les joves admeten sentir pressió per assemblar-se als cossos que veuen en xarxes, un fet que alimenta la insatisfacció corporal i l’ansietat. El que abans era una font d’entreteniment s’ha convertit en un espai d’exigència i judici.
La bellesa no pot continuar sent una meta impossible, i encara menys una font de patiment. Ens cal recuperar la mirada pròpia, sense filtres i algoritmes.