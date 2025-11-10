¿Es justo pagar para aparcar en un hospital?

Creado: Actualizado:

Hace poco oí al testimonio de una madre cuyo hijo sufre una enfermedad rara. Explicaba que, sólo en el aparcamiento del hospital, ya había gastado más de 9.000 euros. Nueve mil euros sólo para poder acompañar a su hijo en un lugar donde tendría que sentirse apoyado, no castigado económicamente. ¿Cómo puede ser que aparcar en un centro comercial sea gratuito, pero hacerlo en un hospital, que la gente va por necesidad y no por ocio, tenga un coste tan elevado? Es incomprensible e indignante.

Los aparcamientos de los hospitales tendrían que ser gratuitos, especialmente para los pacientes y familiares que tienen que ir con frecuencia o tienen que pasar largas estancias. Convertir este servicio en un negocio es, sencillamente, una falta de humanidad.

Los hospitales están por cuidar, no para recaudar. Ojalá quien tiene poder de decisión reflexione sobre esta injusticia y actúe con empatía hacia las familias que ya lo sufren suficientemente.