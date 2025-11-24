Un trato desigual en los trenes de Renfe

Un tren de Cercanías a la estación de Lleida en una imagen de archivo.Jordi Echevarria

He observado que algunos revisores de Renfe (Renfe Operadora) actúan con dos varas de medida: son muy estrictos con pasajeros autóctonos mientras que, en cambio, toleran actitudes incívicas de algunos pasajeros inmigrantes –música alta, pies en los asientos o falta de respeto en el espacio compartido– sin intervenir.

El caso más grave lo vi el 3 de noviembre del 2025, en el tren entre Tàrrega y Lleida. El revisor, sin placa visible, gritó e hizo bajar a un joven en bicicleta a pesar de no haber cometido ninguna falta grave, mientras ignoraba comportamientos mucho más inadecuados de otros viajeros.

Se tendría que reforzar la formación para que el trato fuera ecuánime y basado en criterios objetivos. El personal de seguridad, que actúa con profesionalidad, tendría que poder advertir a un revisor cuando se pasa de medida. No cuestiono el colectivo, sino una “oveja negra” que no tendría que ser la cara visible de un servicio público que quiere fomentar la movilidad verde.