El tronco de Navidad ahora come ludotecas

Decía el presidente Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y eso es exactamente lo que viviremos esta Navidad en nuestro barrio: el cierre, el 19 de diciembre, de la Ludoteca Arenys del Segre, después de 37 años de servicio. Justo ahora que los niños esperan juguetes, las administraciones se las quitarán de las manos. La Ludoteca ha sido, desde 1989, un espacio de juego libre, educación, cohesión y equidad. Un equipamiento de éxito que a menudo agota plazas y que las familias reclaman ampliar.

¿Por qué se cierra, pues, si funciona tan bien? Una decisión política de la Generalitat, que ha optado por otro modelo. Y como nadie asume la continuidad, se cierra. Lisa y llanamente. ¿Qué valor tiene un equipamiento así? ¿Cuánto costaría volver a crearlo? ¿Cuáles alternativas se han estudiado? ¿Qué reuniones ha habido? Demasiadas preguntas sin respuesta.

Los vecinos de Joc de la Bola nos negamos: la Ludoteca es clave para el barrio y para la igualdad de oportunidades, aquella que los gobiernos progresistas dicen defender. Vemos negligencia de las administraciones. La Generalitat clausura un espacio que funciona sin ningún argumento. El Ayuntamiento, con dudas y silencios, parece haberse puesto de perfil desde el aviso de mayo. Y así, entre excusas, se deja perder un recurso esencial.

Reivindicamos nuestra Ludoteca: la de jugar, compartir, reparar juguetes, descubrir juegos del mundo, recibir escuelas y futuros educadores. ¿Alguien puede creer que eso no es útil? En tiempo de pantallas, necesitamos más espacios de juego real. Las luces de Navidad verán como baja la persiana de la Ludoteca por última vez.