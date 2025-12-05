El barrio de Joc de la Bola de Lleida critica que se quiera cerrar la ludoteca Arenys del Segre

Imagen de archivo de la manifestación en contra del cierre de la ludoteca Arenys del Segre - MAITE SALAS

La asociación de vecinos de Joc de la Bola ha criticado duramente el cierre de la ludoteca Arenys del Segre el próximo 19 de diciembre. Acusó de actuar con “negligencia” tanto a la Generalitat por cerrar un espacio “que funciona” sin ningún argumento, como a la Paeria “por no dejar clara su postura ni aclarar las acciones para evitar el cierre anunciado ya en mayo”.

Carta a la directora El tronco de Navidad ahora come ludotecas Veïns de Joc de la Bola

La entidad recordó que la ludoteca “ha hecho un gran trabajo de socialización y democratización de los espacios de juego” desde su apertura en 1989 y aseguró que seguirán reivindicando que este equipamiento siga adelante “tal como lo hemos conocido hasta ahora”.