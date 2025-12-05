El barrio de Joc de la Bola de Lleida critica que se quiera cerrar la ludoteca Arenys del Segre
Acusan tanto a la Generalitat como a la Paeria de actuar "con negligencia"
La asociación de vecinos de Joc de la Bola ha criticado duramente el cierre de la ludoteca Arenys del Segre el próximo 19 de diciembre. Acusó de actuar con “negligencia” tanto a la Generalitat por cerrar un espacio “que funciona” sin ningún argumento, como a la Paeria “por no dejar clara su postura ni aclarar las acciones para evitar el cierre anunciado ya en mayo”.
Carta a la directora
El tronco de Navidad ahora come ludotecas
Veïns de Joc de la Bola
La entidad recordó que la ludoteca “ha hecho un gran trabajo de socialización y democratización de los espacios de juego” desde su apertura en 1989 y aseguró que seguirán reivindicando que este equipamiento siga adelante “tal como lo hemos conocido hasta ahora”.