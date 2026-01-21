Respuesta de la residencia de ancianos del Carme

Creado: Actualizado:

Les residencias atendemos personas en situación de fragilidad, especialmente en ingresos posthospitalarios, donde a menudo confluyen factores como fracturas recientes, dolor, cambios de medicación o desorientación. En estos contextos, la prevención es esencial, pero también lo es la capacidad de respuesta ante incidentes inesperados que pueden suceder a pesar de la aplicación de medidas preventivas.

Recientemente, un residente sufrió una caída durante el periodo de convalecencia. La revisión interna del caso muestra que el incidente fue detectado en un intervalo breve: las imágenes indican la presencia de una profesional en el pasillo en las 19.07 h y la detección del residente ya caído en las 19.15 h, momento en que se activó inmediatamente el protocolo asistencial, con valoración, aviso en el 061/SEM y derivación hospitalaria. La actuación se llevó a cabo con diligencia y de acuerdo con los protocolos establecidos por el centro.

Somos plenamente conscientes del impacto emocional que situaciones así pueden generar en las familias, y lamentamos profundamente los hechos. La incidencia puntual en la comunicación con Dirección durante el fin de semana ha sido corregida, y el centro mantiene su total disposición al diálogo con la familia, con la voluntad de escuchar, aclarar los hechos y seguir trabajando en un clima de respeto, transparencia y seguridad, garantizando siempre el bienestar y la protección de los residentes.