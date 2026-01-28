Manca d’oncòlegs a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida
Com a pacient oncològica que soc des de fa més de 4 anys, sempre m’he sentit molt ben atesa pel Servei d’Oncologia mèdica del nostre hospital Arnau de Vilanova. Es percep que els metges viuen la professió des de la vocació estant al nostre costat durant tot el procés, suportant una càrrega psicològica molt alta diàriament. La meva reflexió, però, no va encarada a la duresa d’aquesta professió sinó a la manca de número de professionals d’aquesta especialitat.
Durant aquests anys, he pogut anar constatant les conseqüències que aquesta sobrecàrrega està comportant als nostres metges, els quals han de fer front diàriament a unes llistes de pacients interminables, havent d’atendre darrerament també a les tardes arran d’aquesta saturació. Em pregunto com és possible sobreviure amb aquesta càrrega laboral diària? Quan l’estrès va cremant aquests professionals sense que ningú hi posi remei? És necessari que els responsables tinguin presents les ràtios de població de la província de Lleida i la incidència, cada cop més gran, d’aquesta malaltia perquè s’adonin que no és possible mantenir el nivell d’atencions diàries que actualment assumeixen els nostres oncòlegs.
Tenim un gran hospital provincial, de referència en molts aspectes i amb molt bons professionals i és per això que desitjo que, a qui correspongui, posi atenció a aquesta situació pel bé dels metges i de nosaltres, els pacients.