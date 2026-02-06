La nueva estación de autobuses

Creado: Actualizado:

Se acerca la inauguración de la nueva estación de buses, y mira por dónde..., como diría un castizo, a buenas horas, mangas verdes: ahora sí que empiezan las dudas. ¿Y qué nos espera? Seguro que tendremos atascos en la terminal. Ahora que ya se han gastado lo que no tienen, tienen dudas... pero una cosa está clara: si no hubiera dudas, también tendríamos atascos.

La calle Príncep de Viana, con 10 metros de anchura sin contar las aceras, tiene tres carriles de circulación: dos en dirección arriba y uno en dirección abajo, con buses de 10-12 metros de longitud que, para entrar, tendrán que poner primera... y para salir, igual. ¿Qué podemos esperar, pues? Dicen que el dinero lo aporta la Generalitat, y yo me pregunto: si alguien se lo cree, el dinero saldrá de los ciudadanos, porque son los que contribuyen. Yo ya me he preparado el bocadillo de tortilla de espinacas, porque quiero ser de los que no se quieren perder el acontecimiento.

Por último, una sugerencia: creo que sería bueno que, durante un par de meses, funcionaran las dos estaciones de manera gradual, para evitar problemas de última hora.