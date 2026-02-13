El día que los docentes dijimos basta

Más de 5.000 docentes se manifestaron el miércoles en las calles de Lleida. - AMADO FORROLLA

Hemos vuelto a demostrar que cuando los docentes y el personal educativo se unen, hacen historia. La huelga ha sido un éxito rotundo de participación y de dignidad. Aulas vacías, pero llenas de razones. Calles llenas, pero llenas de esperanza. El mensaje ha llegado claro: la educación merece respeto, recursos y condiciones dignas para quien la hace posible cada día. El gobierno no puede mirar hacia otro lado.

Es hora de dejar los discursos y sentarse a hablar seriamente. Exigimos un calendario real de negociación sobre las condiciones laborales de todo el personal educativo —docentes y PAE-, con compromisos concretos y plazos claros. No queremos más promesas vagas ni mesas que sólo sirvan para ganar tiempo. Si hay voluntad, encontraremos acuerdos.

Pero si no hay respuestas, habrá acción. El colectivo educativo ha dicho basta, y lo decimos con la fuerza serena de quién sabe que lucha por el futuro del país. Si hay que volver a salir a la calle, lo haremos. Si hay que reanudar las huelgas, también. Y si la sordera institucional continúa, no descartemos una huelga indefinida. Porque defender la educación es defender la dignidad de todo el mundo.

A las familias, gracias. Habéis entendido que esta lucha no es sólo por quien enseña o acompaña hoy, sino por los que aprenderán mañana. No luchamos por privilegios; luchamos por el derecho de vuestros hijos e hijas a una escuela con profesionales respetados, con tiempo para atender, innovar y educar con calidad.

Hoy hemos dado un paso inmenso, pero no es el final del camino. Nos esperan semanas decisivas. Hagámoslas juntos, con la misma determinación y el mismo coraje. Por nuestro trabajo. Por nuestra educación. Por un futuro digno.