Móviles en el teatro de la Llotja

El pasado 8 de febrero, en la Llotja de Lleida, se representó La corona d'espines, una propuesta artística de gran calidad y con un reparto maravilloso. El transcurso de la función se vio alterado por el comportamiento inadecuado de una parte del público: una décimo de móviles sonando y gente tosiendo de forma reiterada.

Estos hechos claramente dificultaron el seguimiento del espectáculo por parte de los espectadores y, cada vez que se producía una interrupción, un murmullo rodeaba la sala. La compañía, con una gran profesionalidad y con cierta incomodidad transmitida, aguantó hasta el final una falta de respeto de manual.

Como espectadora habitual de los teatros, considero que lo que viví aquel día fue la gota que hizo tirar el vaso. Es necesaria más conciencia cívica y un compromiso individual con el con respecto a los otros, un valor que, desgraciadamente, parece ir debilitándose en varios ámbitos de la vida colectiva.