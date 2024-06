Mal final de curs

Creado: Actualizado:

48 membres del claustre de l’INS el Til·ler de les Franqueses del Vallès denuncien els abusos de poder, l’autoritarisme i l’arbitrarietat del seu equip directiu. I demanen el seu cessament. A la seva carta al Departament d’Educació expliquen els abusos de què ha estat objecte el claustre en general i alguns docents en particular per part de la direcció. Els professors que no acaten cegament les directrius o simplement fan preguntes són perseguits i sancionats, desautoritzats davant dels alumnes, etc. Unes professores d’un altre centre del Vallès, d’Educació Primària, es queixen que la directiva va organitzar una excursió lúdica del professorat, d’obligada assistència, que va tenir lloc ahir, divendres, últim dia del curs, per a la qual calia pagar 30 euros. Les persones que van dir que no volien anar a l’excursió però que es quedarien treballant al centre van rebre una doble resposta: que no podien anar a treballar al centre en absència de la directiva i que haurien de recuperar el dia anant dues tardes. Per aclarir la qüestió: el centre no es pot tancar durant el calendari laboral, i els professors no poden ser privats del seu dret i alhora obligació d’acomplir amb el seu deure.Valguin aquests dos exemples de les conseqüències que una interpretació abusiva del Decret de Plantilles està permetent en força centres. Per a les persones alienes al sistema educatiu públic, el Decret es va fer per tal de donar estabilitat a les plantilles de professorat dels centres durant els anys que el Departament no convocava oposicions i s’aprofitava de la gran quantitat d’interins i substituts per cobrir les places. Imaginin els efectes d’una rotació constant de personal en una empresa especialitzada qualsevol. El decret, en el seu moment, fou ben acollit: donava estabilitat i permetia dur a terme projectes de centre que no es consolidaven perquè mig claustre canviava cada curs. Però després tot ha anat a mal borràs, fent veritat la dita que si hom concedeix poder absolut a algú se’n deriva una dictadura. Qui va pensar que una escola havia de ser com un exèrcit on la tropa es dispara al peu seguint ordres, es va equivocar. Només s’ha aconseguit imposar un sistema pedagògic de tan nefastos resultats que fins i tot els cecs ho veuen.