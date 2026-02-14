Immortal Shakespeare
Fa pocs dies Ian McKellen va ser entrevistat per Stephen Colbert al seu programa Late Show. Coneixem l’actor anglès (1939) pels seus memorables papers com Gandalf, el mag de El Senyor dels anells o com a Magneto d’X-Men. L’entrevista, a la qual podeu accedir a través de Youtube, no té pèrdua. Cap al final, Colbert recorda que McKellen, tot i ser el darrer actor viu que ha representat per primer cop el paper d’un personatge de Shakespeare, es conserva molt bé, per tenir 400 anys. La broma és enginyosa. No és que McKellen sigui immortal, però sí que l’any 1964, en el 400 aniversari del naixement de Shakespeare, va fer el paper de Thomas More a l’obra homònima, que mai no havia sigut representada en vida del seu autor. A instàncies del presentador, McKellen interpreta un fragment de l’obra. És aquell en què Thomas More s’enfronta a un grup de londinencs revoltats que vol que els immigrants italians que han arribat de Llombardia siguin expulsats del país.
Aleshores McKellen es posa dempeus i declama (la traducció i adaptació són meves): “Voleu fer fora els immigrants? Imagineu-vos que veieu els miserables estrangers, els seus nadons a l’esquena i el seu pobre equipatge, caminant pesadament cap als ports i les costes per ser traslladats. Què haureu aconseguit? Us ho diré: haureu mostrat com la mà forta ha prevalgut; i seguint aquest patró cap de vosaltres no arribarà mai a vell, perquè altres vindran que amb el mateix odi us atacaran, perquè els homes, com peixos voraços, s’alimenten els uns dels altres. Esclafareu els estranys, els matareu, els tallareu el coll, posseireu les seves cases... Imagineu ara que el rei volgués desterrar-vos, on us n’aniríeu? Quin país us donaria refugi? Aneu a França o Flandes, a Espanya o Portugal. A qualsevol lloc haureu de ser estrangers: us agradaria trobar una nació de temperament tan bàrbar que, esclatant en una violència horrible, no us proporcionés una llar a la terra, i esmolant els seus detestats ganivets contra les vostres goles, us menyspreés com a gossos, com si Déu no hagués creat la Terra per a vosaltres, sinó únicament per a ells... Què us semblaria que se us tractés així? Aquesta és la situació amb què es troben immigrants; i aquesta és la vostra muntanyosa inhumanitat.”