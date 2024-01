Els Magraners

Creado: Actualizado:

El sentiment de pertinença dels veïns de Magraners al barri és important. Per aquest motiu, veiem necessari, des del grup municipal popular a la Paeria, posar èmfasis en les necessitats del barri i presentar una moció constructiva per sumar, per posar al centre del debat polític lleidatà les necessitats i reivindicacions dels veïns del barri. Després de reiterades reunions amb el teixit associatiu de Magraners i amb veïns, vaig assumir el compromís de presentar una moció al Ple de la Paeria per debatre, en interès de ciutat, les millores que són imprescindibles per al futur del barri. El PP Lleida som útils a Lleida i sensibles a les necessitats dels barris, tots els barris. Els veïns ens vau donar la força en forma de vots i, ara, fem efectius els nostres compromisos, un a un, amb tots vosaltres. Les vostres reivindicacions i necessitats no cauen en l’oblit, tot el contrari. Entre totes les persones emprenem un projecte de justícia i llibertat: la Lleida Implicada. Cal recordar algunes dades objectives. Al barri de Magraners, en les passades eleccions municipals, també vam resultar la segona força més votada. Per tant, el nostre projecte té molt a dir i ha de ser escoltat i tingut en compte pel progrés i futur del barri. Vam ser els qui més vots vam augmentar, 99, i vam obtenir més vots que la suma dels aconseguits per ERC, Junts, Comú i la CUP. Els números s’expliquen per si sols. Per tant, la legitimitat de les urnes ens donen un valor afegit. Així, les nostres propostes van ser recolzades pels veïns i, per això, les defensem amb fermesa, mà estesa i sentit de pertinença al mateix barri. Els veïns ens vau donar suport i aquest suport se us retorna donant-vos veu a la Paeria.En els darrers anys, Magraners ha estat present en el debat polític per motius diversos. El dèficit d’inversions per part dels diferents governs d’esquerres de la ciutat, el perjudici per l’Horta i pel barri que suposen les línies d’alta tensió, la necessitat de retallar Quatre Pilans del polígon de Torreblanca, la pèrdua de comerços, la manca d’habitatge, el dèficit d’activitats culturals, lúdiques i socials promogudes pel govern de torn de la Paeria, la manca de manteniment de les zones verdes i del mirador de Magraners, les obres de millora del clavegueram pendent, el desdoblament de la Línia 7 d’autobús per millorar les freqüències, així com una llarga llista de reivindicacions a què cal donar resposta perquè les oportunitats per als veïns joves i grans del barri s’escapen. Massa dècades de governs del fals progressisme i les mal anomenades esquerres són una llosa insuportable a tota Lleida, especialment, als barris i, en concret, Magraners no n’és una excepció. Les polítiques d’esquerres i les seves erràtiques decisions han aïllat Magraners i l’han convertit en un barri cada cop més allunyat del centre i del debat de la ciutat. Cal passar de l’oblit, que han perllongat tots els governs municipals, a l’escolta activa, la política útil i sensible a les persones. Això és el que defensem i promovem des del PP Lleida. Volem recuperar Magraners, revitalitzar-lo i dinamitzar-lo. Qui pretengui marginar i menystenir Magraners convertint-lo en un nucli urbà apartat xocarà frontalment amb nosaltres perquè defensem i defensarem aquest barri com tota la resta.Els Magraners ha de ser prioritari en la presa de les decisions estratègiques de la nostra ciutat, així com s’han d’adoptar mesures que impulsin el desenvolupament i el benestar del barri perquè sigui un barri d’oportunitats per a tots els col·lectius i que, amb això, es garanteixi un futur pròsper. No hi ha millor forma per garantir un futur pròsper per als Magraners que fomentar les inversions, amb el consegüent pla d’inversions perquè, amb això, s’aconsegueixi reactivar l’economia i es puguin crear noves oportunitats de negoci i nous llocs de treball.A més, es fa imprescindible proporcionar opcions d’habitatge per als més joves perquè és la millor manera de garantir un òptim creixement del barri, simplificant els tràmits urbanístics, amb la finalitat que es construeixin nous habitatges als Magraners. No podem oblidar les millores que s’han d’executar en la il·luminació i en la senyalització de la zona per garantir la seguretat i l’accessibilitat per als vehicles i els vianants. Exigim passar de les paraules als fets. Lleida i els nostres barris no poden esperar més. Cal elaborar un projecte específic per a Magraners i per a cadascun dels barris de la ciutat, assenyalant les necessitats prioritàries, un pla d’inversions i un calendari d’execució. Cal posar ordre a Lleida.