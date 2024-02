El servei d’autobusos. Fartes de prorrogar una gestió privada ineficient

Creado: Actualizado:

El passat mes de desembre es va prorrogar, de nou, el contracte de gestió del servei d’autobús urbà. Un contracte que ve del 2002, quan es va privatitzar la gestió, i que havia de ser per a deu anys. El 2012, però, es va prorrogar per deu anys més, el 2022 es va tornar a prorrogar per un any i ara, per dos anys més. Mentrestant, les necessitats de mobilitat amb transport públic han anat canviant. I més que han de canviar si realment volem reduir la presència del vehicle privat, per tenir una “ciutat que camina”. Recordem que el 2023 Lleida es va adherir a la xarxa Ciutats que Caminen, que promou un model urbà que doni prioritat a les persones, als desplaçaments a peu, amb transport públic i amb vehicles no contaminants, limitant l’espai urbà dedicat al trànsit al mínim necessari i amb una regulació del trànsit enfocada als vianants. Està clar que hem de reforçar el transport públic si volem una ciutat més amable, saludable, inclusiva, amb menys contaminació. I és que Lleida és la segona ciutat catalana amb més episodis d’alta contaminació. El 2023 vam tenir 38 dies amb uns índexs de contaminació considerats nocius per a la salut, i en el que portem de 2024 ja n’hem tingut 12!Per això, i perquè la legislació de reducció d’emissions de CO2 ens hi obliga, hem de reforçar el servei de transport públic perquè es converteixi en veritable alternativa a l’ús del vehicle privat: amb una revisió de les línies per millorar la connexió dels barris; amb l’increment de freqüències, especialment en hores punta; amb l’ampliació d’horaris nocturns i de les línies als polígons; amb la millora de l’accessibilitat per a persones amb discapacitats i amb dificultats de mobilitat; amb mesures que prioritzin la circulació dels busos; amb millores en les parades i en la informació als usuaris.. I tot això, en el marc d’un canvi en el model de mobilitat a la ciutat. Recuperar el control directe del servei d’autobús. Des del comúdelleida tenim clar que per abordar aquests canvis necessitem recuperar la gestió directa del servei d’autobús. Perquè amb la gestió privada no hem assolit els objectius d’ús del transport públic que ens havíem fixat. Segons el mateix contracte de privatització, el 2022 s’hauria d’haver arribat a 7,1 milions de viatges/any, però ens vam quedar en 5,1 milions! I no hi ha ni un any, des del 2002, en què s’hagi arribat a l’objectiu.Perquè la gestió indirecta ens surt molt cara. L’ajuntament destina al voltant de 8,5 milions d’euros l’any a finançar Autobusos Lleida, amb un cost per kilòmetre que és al voltant dels 4 €, lluny dels 2,9 €/km que paguen a Salamanca, 2,6 a Jaén, o els 2,1 a Lugo. La gestió directa, en canvi, ens permetria estalviar-nos, com a mínim, el benefici industrial que requereix la gestió privada.Perquè recuperar la gestió directa també donaria a l’ajuntament més capacitat d’anar adaptant el servei a les necessitats de la ciutat, ja que no estaríem lligats per un contracte a llarg termini. Un aspecte especialment rellevant en un moment en què hem d’abordar un canvi de mobilitat que requerirà anar introduint canvis en el transport públic, i fer-ho de manera coherent amb el conjunt de polítiques relacionades: aparcaments, regulació del trànsit, canvis urbanístics...Per tot plegat, des del comúdelleida hem endegat una campanya per promoure un debat públic sobre el servei d’autobús i reclamar-ne la municipalització. Us convidem a entrar al nostre web comudelleida.cat/bus-municipal per ampliar informació i deixar la vostra valoració sobre el servei d’autobús.