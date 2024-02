Seguretat sí o sí

Creado: Actualizado:

El govern de la Paeria pretén blanquejar la inseguretat, l’incivisme i la delinqüència que s’estén pels carrers de Lleida. És una evidència que als barris i a l’Horta hi ha un greu problema d’inseguretat. Així ho vaig denunciar durant el sentenciat mandat de Pueyo i ho afirmo en l’actual mandat de Larrosa. Ara bé, l’esquerra socialista ha fet un gir de 360° i, la setmana passada, en la Comissió de Seguretat ens van presentar el Pla Local de Seguretat de Lleida que afirma que Lleida és una ciutat segura. Sí, llegeixen bé, ara diuen que Lleida és una ciutat segura: increïble, però cert. A la pàgina 64 del pla, hi diu literalment: “En primer lloc, cal destacar que, tant per l’anàlisi de les dades disponibles com per la percepció de la ciutadania i agents clau del territori, la ciutat de Lleida es considera una ciutat segura.” Com podreu imaginar, no entenc absolutament res. Quines dades, enquestes, estadístiques i a quins agents han consultat? Ens hem passat quatre anys denunciant la inseguretat a Lleida i, ara, l’esquerra socialista presenta un pla on assegura que Lleida és segura? Si tan segura és, per què tres dies abans de la presentació del pla, l’alcalde crea el Comitè de Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència?Si tan segura és Lleida, per què l’alcalde, just després de la comissió on van presentar l’exabrupte pla en una roda de premsa, va assegurar que invertiran més en càmeres al carrer per prevenir delictes? Per què tantes contradiccions? S’ha oblidat l’alcalde que el 16 de març del 2023, previ a les eleccions, proposava un nou model de seguretat amb l’objectiu de reduir els delictes i garantir la convivència a la ciutat, i afegia que “no pot ser que la inseguretat a la ciutat sigui notícia cada dia”? S’ha oblidat que el 23 de novembre del 2022 reclamaven avançar en un nou pla de seguretat perquè recordava que el 35% dels ciutadans situaven la seguretat com el principal problema i que la Urbana necessita més mitjans? S’ha oblidat que també, per aquella data, demanava que la seu del 112 torni a Lleida i exigia un calendari per la nova comissaria del Centre Històric? S’ha oblidat del que deia i de les seves promeses? Això sí, ara sabem que la comissaria, si es fa, no serà al Centre Històric, sinó a Copa d’Or. S’ha oblidat l’alcalde que el 17 de març del 2023, previ a les eleccions, criticava que Pueyo no reconeixia que Lleida té un problema d’inseguretat? Ara hem descobert que Pueyo no ho reconeixia, però el govern de Larrosa presenta l’informe; tal per a qual.Les contradiccions són perquè, desbordats, incapaços de posar ordre a la ciutat, incapaços d’exigir recursos a la Generalitat, abandonen a la sort milers de persones que veuen com la seva seguretat cau en l’oblit, i pretenen blanquejar la inseguretat a Lleida. Ara, modifiquen el seu discurs per no assumir responsabilitats, fer-nos creure que la realitat és una ficció i que entrem en el seu marc mental en què tot va bé. I ho afirmo de forma clara i rotunda: el PP Lleida no acceptarà que es mercadegi amb la seguretat i els drets dels lleidatans. No blanquejarem la percepció d’inseguretat.Cal que l’alcalde exigeixi al seu govern socialista, a Madrid, la reforma del Codi Penal per posar fi a la multireincidència. L’esquerra té un greu problema per reconèixer els problemes d’inseguretat a Lleida i ens volen fer creure que els qui ho denunciem som alarmistes, però només cal preguntar al carrer per saber què diuen els veïns. La inseguretat, l’incivisme i l’okupació són qüestions que preocupen els lleidatans. Volem que la nostra seguretat estigui garantida i això només és possible des del respecte als valors de la democràcia i la llibertat, fruit d’iniciatives que fomentin la convivència i la cohesió social. La seguretat pública s’ha de fonamentar en els principis de cooperació, col·laboració i lleialtat institucional.És real que la sensació d’incivisme i inseguretat als barris s’està convertint en un fet habitual que dificulta la convivència i altera la pau entre els veïns. Aquests problemes minven la imatge d’alguns barris posant de manifest la necessitat de donar una resposta ràpida i coordinada entre els efectius de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Apostem per posar en marxa un protocol d’actuació conjunt entre les regidories de Seguretat i Benestar Social amb l’objectiu de dur a terme totes les intervencions que siguin necessàries per incrementar la seguretat i evitar les actituds incíviques a la ciutat. Estem farts de la permissivitat davant les conductes incíviques massives que provoquen un augment del vandalisme, la venda i tràfic de substàncies estupefaents i d’altres actituds delictives. Aquest tipus de conductes posen en perill la convivència pacífica de la ciutat i suposen alhora un greu problema de seguretat.Proposem reforçar les inspeccions dels edificis o locals de la ciutat que no compleixen amb les ordenances municipals. Dit això, cal invertir en la millora de l’enllumenat de les nostres places i carrers, tal com demanem molts veïns que ja no passem per determinats llocs a causa de la foscor que impera arreu. La seguretat és la meva prioritat.