Eth passat dia 21 de hereuèr se celebraue eth Dia Internacionau dera Lengua Mairau, tamb er objectiu de preservar e protegir totes es lengües e dialèctes que se parlen en mon.En 2007 era Assemblada Generau des Nacions Unides proclamèc aguest dia, encara qu’extraofiaciaumenrt se celèbre des der an 2000, quan eth Secretari Generau dera ONU, Kofi Annan, apuèc era celebracion en sòn discors. Aguest eveniment ei degut a qu’eth pòble Bengalés, en an 1952, quan ère en carrèr celebrant eth dia deth moviment dera lengua Bengalin, siguec atacat per exercit de Pakistan. Fòrça d’eri sigueren assassinats, mès se mantengueren hèrms en tot deféner eth sòn dret universau de poder-se expressar ena sua lengua.Era lengua mairau ei aquera que prumèr aquerís ua persona en nèisher e que despús ei era airina de comunicacion que ten. Vedem tamb preocupacion com a nivèu mondiau van desapareishent lengües e dialèctes de manèra tarrabastosa. Diden estudis hèts, que cada dues setmanes morís ua lengua e tamb era tot un patrimòni culturau. Per açò ei de besonh deféner es drets des societats multilingües, ei un dret universau que represente era identitat e era idiosincrasia des pòbles. Maugrat açò, n’i a fòrça d’eres en perilh de desaparéisher degut a transformacions sociaus e culturaus, causa que mos hè a pensar qu’era sua incorporacion en sistèma educatiu, eth sòn emplec sociau, tenguda enes mieis tecnologics, mieis de comunicacions.. son elements indispensables tà mantier ua lengua, esturment mès poderós entara preservacion e desvolopament deth patrimòni culturau d’un lòc. Nosati que n’auem ua pròpria avalorem-la coma se merite e tiem-la sustot!