Un canvi cultural per a un nou model de mobilitat sostenible

Si pensem en les transformacions que veurem en la nostra ciutat els propers anys, la del model de mobilitat n’és una de les més importants i transcendents. No en debades, en el mandat anterior es va iniciar l’elaboració del Pla de mobilitat urbana sostenible, deixant enllestida la fase de la diagnosi. Aquest Pla ens ha de guiar en la forma en què haurem de fer el pas d’un model de mobilitat basat en la preeminència del vehicle privat a un altre amb el qual els mitjans de mobilitat preeminents hauran de ser els sostenibles, és a dir, fonamentalment, la mobilitat a peu, amb bicicleta o patinet i el transport públic. En aquests moments, el Pla de mobilitat està en la fase de participació sobre la síntesi final i les propostes, i la previsió és tenir la proposta final el mes de juny. Ara, però, ja tenim unes primeres propostes, sobre les quals ja es pot començar a avançar feina, abans de tenir aprovat el Pla. Amb aquesta finalitat, el grup d’ERC presentem una moció al ple de la Paeria per impulsar el trànsit cap al model de mobilitat sostenible que s’haurà de concretar en el Pla que s’està elaborant. La voluntat és avançar algunes actuacions, sense esperar l’aprovació del Pla, però alineades amb els seus objectius estratègics. Aquesta promoció, juntament amb un canvi de marc mental sobre la mobilitat que requereix deixar de pensar en el vehicle privat com a mitjà prioritari de la nostra mobilitat, ha de ser un dels eixos principals de les polítiques municipals si es vol aconseguir l’objectiu que planteja el Pla de passar d’un 45% a un 55% en els desplaçaments a peu, i d’un 1% a un 5% en els desplaçaments amb bicicleta i amb vehicles de mobilitat personal. Algunes de les mesures que proposarem són la proposta que està en fase de participació. Altres són noves, però esperem que s’acabin incorporant al pla.En la moció d’ERC algunes de les mesures més destacades que proposem són la creació d’un banc de mobilitat amb un fons de bicicletes per a fomentar que tota la ciutadania, amb independència dels seus recursos, pugui fer ús d’aquest mitjà de transport sostenible; o l’elaboració d’un pla d’impuls de la bicicleta; fer un estudi de la viabilitat d’un sistema de lloguer de bicicletes i/o de patinets; adoptar mesures que compensin els impactes negatius sobre els desplaçaments a peu derivats de les condicions climatològiques adverses, com ara la planificació d’un desplegament d’illes i itineraris frescs per a reduir l’impacte de les altes temperatures; o la finalització del projecte Metrominut. Tanmateix, aquestes mesures han d’anar acompanyades d’una aposta clara i decidida per a la millora del servei de transport urbà, prorrogat pel govern per dos anys sense cap previsió de millora. Caldrà revertir aquesta decisió, mitjançant una modificació pressupostària per a l’any 2024 que faci possible millorar el servei abans que es liciti i adjudiqui el nou contracte. Parlant de mobilitat sostenible no puc deixar de fer esment al pas endarrere que suposa la construcció d’un centre comercial com Torre Salses, més propi del model de ciutat anglosaxona que del model de ciutat mediterrània, com la nostra, en la qual se superposen en un mateix espai usos diversos (comercials, habitacionals...) i en la qual és possible satisfer moltes necessitats movent-se a peu, en bicicleta, en VPM o en transport públic. Aquest centre comercial, a més de posar en risc de mort el nostre model comercial de proximitat, va en contra del futur en matèria de mobilitat sostenible. Amb la moció que presentem, doncs, volem impulsar aquest canvi cultural que requereix la transformació del nostre model de mobilitat i fer-ho des del consens de tots els grups municipals de la Paeria i de totes les entitats amb qui hem pogut conversar i anotar propostes, com a punta de llança d’aquest canvi. Ens hi posem?