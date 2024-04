Ara toca Lleida, Pirineu i Aran

Creado: Actualizado:

El proper 12 maig totes i tots estem cridats a les urnes per decidir el projecte polític i les prioritats dels propers anys per Catalunya. Totes i cada una de les cites electorals són importants i, segurament, reiterem en la transcendència de cadascuna. Però les del proper 12 de maig prenen especial importància pels motius que a continuació detallo. En primer lloc, per la necessitat de passar pàgina d’una dècada pèrdua d’oportunitats i de fracassos llargament debatuts. Alguns són estar a la cua en energies renovables, la mala gestió de l’aigua, els mals resultats educatius demostrats a l’informe PISA, la falta de polítiques de desenvolupament rural o la nefasta gestió de la política penitenciària, entre d’altres, així com la política de blocs i enfrontaments que no ens ha permès avançar amb aspectes estratègics pel futur del país. En segon lloc, els efectes de la inestabilitat i les incerteses globals, amb les guerres a Ucraïna i a Gaza, la crisi climàtica i l’increment de governs i posicions extremistes i populistes que estan tensionant i amenaçant el progrés econòmic i social d’Europa, i també de Catalunya. Per últim, l’extrema virulència en la política de Vox i el PP a l’Estat espanyol i la seva falta de posicions moderades i sensates, sobretot per als que fins ara es presentaven com la dreta centrada, fa més necessari que mai una resposta clara i contundent de la ciutadania a la propera contesa electoral. Voldria seguir les meves reflexions agraint de tot cor la confiança dels companys i companyes socialistes per encapçalar aquesta candidatura de la circumscripció de Lleida, Pirineu i Aran i contribuir a fer que el Salvador Illa pugui ser el proper president de la Generalitat de Catalunya. També vull agrair sincerament el compromís de les 24 persones que formaran part de la candidatura i que representen perfectament la pluralitat i diversitat del nostre territori. Persones de les diferents comarques del Pirineu, de l’Aran i de la plana de Lleida que representen diferents sectors econòmics, socials i sindicals.Enfoquem aquesta campanya electoral preparats per representar i defensar el nostre extens territori i la seva gent per garantir les oportunitats i el desenvolupament necessaris que massa sovint han estat oblidats, i fer-ho des de la responsabilitat de Govern. Hem treballat de valent durant la passada legislatura, a través del govern alternatiu de Catalunya, escoltant, dialogant i concretant propostes que facin avançar Catalunya i recuperar el lideratge perdut els darrers anys. Per acabar, en nom de tota la candidatura del PSC de Lleida, Pirineu i Aran, ens posem a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes, com sempre, i els convidem a participar d’aquesta campanya electoral amb nosaltres. El nostre és un missatge d’optimisme i d’autoafirmació, convençuts que tots junts podem obrir una nova etapa de feina ben feta i de progrés.