Acabi de sénter ena television era metuda en marcha de diferenti programes entà introdusir a gent nauvenguda ena lengua catalana, en Barcelona e en Lleida. Damb açò podem veir que non sonque er aranés a problèmes tamb eth sòn usatge sociau. Problematica que cau hèr front abans de que sigue massa tard, entàs uns o es auti.Era nòsta societat s’a vist afectada pes granes transformacions que l’an secodida. Eth movement de poblacion, era recèrca de trabalh, era modificacion dera estructura familhara, atau coma es naui ròtles sociaus de hemnes e òmes e coma non, ues politiques qu’an perseguit substituïr-les pera lengua der estat.Eth plurilingüisme ei un patrimòni tara nòsta societat, mès aquera facilitat qu’auem entà cambiar de lengua, met en perilh era superviuença der aranés. I a fòrça gent, pairs e mairs que vòlen aprener-lo tà poder ajudar as sòns hilhs enes trabalhs dera escòla, un bon miei tà començar, e escolans qu’an de besonh d’un refòrç. Atau que mos cau méter solucion ada aguest besonh. Cau persutar des des institucions tà impulsar accions e projèctes entà defensar er usatge sociau en carrèr.Catalonha a amiat a tèrme pendent fòrça ans iniciatiues a trauès de entitats comprometudes tamb eth país qu’an ajudat plan positivament. En Aran tanben an anat creishent a long des ans, nosati non tanti, tot just hè 34 ans que l’auem oficiau, entitats o collectius preocupats per aguest ahèr, coma eth collectiu Lengua Viua o aué voi hèr mencion especiau a Caritas que hè un papèr plan important balhant supòrt autant en catalan coma en aranés, mès non i arriben, manquen volontaris entà èster ath cant d’aguesta gent que vò apréner. Se vos shaute e i ètz interessats, apuntar-vos!