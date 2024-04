Anulada una hipoteca suscrita por una anciana de 85 años

Creado: Actualizado:

Recientemente, el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de La Orotava ha anulado un préstamo de hipoteca inversa por valor de 120.000 euros. Este fue contraído con BBVA por una anciana de 85 años en el año 2008.La resolución es consecuencia de la demanda interpuesta, una vez fallecida la prestataria, por la herencia yacente. La reclamación principal se basa en la falta de concurrencia del consentimiento contractual en el momento de la suscripción del contrato, según se prevé en el art. 1261 del Código Civil, solicitando la declaración de nulidad y la restitución de las prestaciones habidas entre las partes (art. 1301 del mismo texto legal). La sentencia se basa en la ausencia de consentimiento en el contrato. Se considera que no fue otorgado válidamente en su origen (año 2008). Para llegar a esa conclusión el juez analiza las circunstancias concurrentes en su día, valorando tanto la avanzada edad (85 años), su formación básica y sin conocimientos financieros, así como la ausencia de dificultades económicas en la época de la contratación (pues obtenía rentas de diferentes inmuebles de su propiedad). Por tanto, entiende que la prestataria no tenía necesidad alguna de realizar ese tipo de operación, dada la complejidad de la misma.Además, durante el proceso el banco se mantuvo en rebeldía, pues nunca se personó en el pleito, por lo que no se aportó prueba alguna sobre la información y asesoramiento ofrecida antes de la firma del préstamo a la interesada.Como consecuencia, se acuerda la nulidad absoluta del contrato de préstamo de hipoteca inversa, condenando al banco a la devolución de 43.961,37 euros (cantidades liquidadas según informe pericial) más los intereses legales desde la interposición de la demanda e imponiéndole las costas.Visto el panorama actual, y en el supuesto de que usted se halle en una situación similar, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente. Les recordamos que en Huguet Ostáriz Abogados contamos con una larga experiencia en defender los derechos de nuestros clientes, avalándonos nuestros casos de éxito.