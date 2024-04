Anul·lada una hipoteca subscrita per una anciana de 85 anys

Creat: Actualitzat:

Recentment, el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de La Orotava ha anul·lat un préstec d'hipoteca inversa per valor de 120.000 euros, que va ser contret amb BBVA per una anciana de 85 anys l'any 2008.La resolució és conseqüència de la demanda interposada, una vegada morta la prestatària, per l'herència jacent. La reclamació principal es basa en la falta de concurrència del consentiment contractual en el moment de la subscripció del contracte, segons es preveu a l'art. 1261 del Codi Civil, sol·licitant la declaració de nul·litat i la restitució de les prestacions hagudes entre les parts (art. 1301 del mateix text legal).La sentència es basa en l'absència de consentiment al contracte. Es considera que no va ser atorgat vàlidament en el seu origen (any 2008). Per arribar a aquesta conclusió el jutge ha analitzat les circumstàncies concurrents en el seu dia, valorant tant l'avançada edat (85 anys), la seua formació bàsica i sense coneixements financers, així com l'absència de dificultats econòmiques en l'època de la contractació (ja que obtenia rendes de diferents immobles de la seua propietat).D'aquesta manera, entén que la prestatària no tenia cap necessitat de fer aquest tipus d'operació, atesa la seua complexitat. A més, durant el procés el banc es va mantenir en rebel·lia, ja que mai no es va personar en el plet, per la qual cosa no es va aportar cap prova sobre la informació i assessorament oferta abans de la firma del préstec a la interessada.Com a conseqüència, s'acorda la nul·litat absoluta del contracte de préstec d'hipoteca inversa, condemnant el banc a la devolució d'un total de 43.961,37 euros (quantitats liquidades segons informe pericial) més els interessos legals acumulats des de la interposició de la demanda i imposant-li les costes.