Per Lleida: Montse Berenguer

Un projecte es construeix sobre una base sòlida. Vam posar els fonaments en les passades eleccions municipals i, ara, necessitem avançar amb les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. Necessitem que el centredreta lleidatà sigui visible i tingui veu al Parlament.Som un projecte municipalista de seny i de sentit comú, un projecte, el de la Lleida Implicada, que defensa les persones per sobre de qüestions ideològiques i partidistes. Amb ambició, tenim un full de ruta que defensem amb fermesa i que ens guia amb l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana i la coordinació policial, recolzar el principi democràtic d’autoritat dels cossos i forces de seguretat, millorar la mobilitat i el transport públic, habilitar un aparcament dissuasiu o baix cost a l’hospital Arnau de Vilanova, aprovar un programa per la rehabilitació dels edificis més antics i, simultàniament, promoure un projecte per a la construcció d’habitatge accessible a tots els barris i municipis lleidatans.També, som els qui defensem la propietat privada, la llibertat empresarial, una educació accessible per a tothom i uns serveis públics de qualitat. Som els que apostem per les persones i els nostres drets; així, volem eliminar les barreres arquitectòniques d’arreu, garantir el benestar de la gent gran i l’escolta activa amb els joves. Apostem pel talent, el teixit esportiu lleidatà i per una oferta i programació cultural accessible a tothom. Defensem les nostres tradicions i cultura, principis i valors humanistes i cristians. Volem impulsar econòmicament les nostres comarques, facilitant l’obertura d’empreses, eliminant embolics burocràtics, abaixant i suprimint impostos com el de successions i portant la marca Lleida arreu.Som la garantia per combatre les okupacions d’habitatges, posar fi a la multireincidència i negar les ajudes públiques als incívics i delinqüents reincidents. Parlem clar i amb sentit comú. No ens arruguem pel que diran sinó que treballem amb fermesa amb un equip de persones incansables que estimem la nostra província.Defensem l’agricultura i la ramaderia, sectors excessivament castigats per polítiques talibanes que causen més problemes que solucions. Som la porta d’entrada a la resta de Catalunya i som la porta d’entrada a la resta d’Espanya. Mirem Europa i el món amb optimisme.Per això, us demano el vot. Per una candidatura que, tot i que no em presento, recolzo al 100% i sense fissures perquè hi crec, perquè és la millor opció, la més valenta, la més útil per a Lleida i la que ens convé per recuperar Lleida i la nostra província. Votaré i, per tant, us demano el vot, per la candidatura del Partit Popular Lleida al Parlament. Us demano que confieu en l’emprenedor tàndem de la Montse Berenguer i el Marc Sisteré.La Montse i el Marc aporten aire fresc, il·lusió i servei a les persones. Tenen el seu treball propi i no necessiten la política per viure. Tenen la seva vida, la seva família, la seva reconeguda i exitosa trajectòria professional i, amb generositat, han decidit apostar per un projecte de seny, el del PP Lleida, per avançar cap a una societat lleidatana de progrés i llibertat. No han apostat per altres sigles o partits on tindrien la vida més fàcil i còmoda. Han apostat per allò que creuen amb valentia: el lleidatanisme polític, social, cultural i econòmic. Fa temps que el PP Lleida unim talent perquè prioritzem Lleida, els municipis i les persones; ho veu tothom, tot i que a alguns els molesti.La Montse, filla, mare, amiga i dona treballadora, valenta, amb un recorregut professional, excel·lent, del que no disposen altres partits, sinó que ha posat el seu coneixement a l’abast de la societat a través del PP. I, en Marc, fill, germà i jove emprenedor que aportarà talent a la política catalana en la defensa del que creiem que necessiteu els joves.El canvi a Lleida continua el 12 de maig. El futur de Catalunya es decidirà a la província de Lleida. El nostre vot individual té un pes significatiu en l’esdeveniment del progrés i no fallarem. Un projecte només es construeix amb un equip. Us dono les gràcies als qui treballeu amb valentia per una Lleida de primera, especialment els qui integreu la llista lleidatana del PP: Montse, Marc, Jaume, Xavi Batalla, Anna, Daniel, Isabel, Ramon, Ana, Montse, Miquel, Pepi, Óscar, Joan, Dolo, Jordi, Silvia, Dolors, Inma, Pepe, Sheila i Adrià.Més clar no ho puc afirmar, el 12-M: PP Lleida.