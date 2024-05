Som capital de l’esport

Creado: Actualizado:

Vull valorar els clubs i entitats esportives de la nostra ciutat, tots, sense excepció, per la gran temporada que esteu desenvolupant. Lleida és capital de l’esport. Cada setmana múltiples modalitats esportives competeixen a la nostra ciutat i arreu portant el nom de Lleida amb dignitat.Més enllà dels resultats definitius, els clubs de la nostra ciutat heu desenvolupat una temporada fructífera i, per això, felicito les entitats, els jugadors i jugadores, els treballadors, famílies i afició lleidatana que sempre doneu la cara i esteu a l’altura de les circumstàncies. Així, aquesta temporada heu omplert pavellons i camps i heu transmès una imatge d’unitat i de força. Sou l’orgull de Lleida!Sempre, en qualsevol modalitat, darrere d’un gran equip humà hi ha molta feina invisible, però imprescindible per obtenir resultats. L’esforç, la constància, la disciplina esportiva, l’amistat entre les persones integrants del vestidor que enforteixen les relacions personals i els hàbits saludables són eixos vertebradors que condueixen a l’èxit. L’èxit no sempre és guanyar, sinó que també és fer pinya i unir-se entorn d’un projecte col·lectiu. El projecte pot ser a curt, mitjà i llarg termini, però sempre que hi ha un projecte val la pena viure l’experiència i apostar-hi amb entusiasme i entrega. A vegades, els resultats tarden a arribar, però arriben quan hi ha un treball constant i amb il·lusió. Aquesta premissa, en la meva opinió, val per a l’esport i per a qualsevol àmbit de la vida. El valor humà és essencial per aconseguir qualsevol fita.Els clubs i entitats esportives de la nostra ciutat porteu el nom de Lleida per tot Espanya i Europa. Per tant, sou un motor de promoció de la marca Lleida arreu. Així, la millor inversió és donar suport als clubs lleidatans perquè el retorn és immens. Lleida és i ha de continuar sent una ciutat d’oportunitats. L’esport i els nostres esportistes, de totes les modalitats esportives, sou talent que hem de preservar i promoure. Per això, convido el conjunt de les administracions a destinar els recursos necessaris per donar suport a les entitats, però també, obrir el debat per profunditzar i potenciar, al màxim, la col·laboració públicoprivada.Simultàniament, vull fer valdre la tasca de l’esport base i inclusiu, presents en la nostra ciutat. No obstant, cal més visibilitat i inversió des del conjunt de les administracions i patrocinadors. Així, a Lleida, hem d’apostar per més polítiques destinades a la pràctica esportiva, perquè, en definitiva, comporta una vida saludable per a tota la ciutadania. Hem de promoure un diàleg real i permanent amb les entitats. Sobretot, complir en allò que un es compromet perquè cada projecte requereix un tracte especial. Tot projecte diposita moltes il·lusions i esperances personals i col·lectives que cal preservar. Aposto per dignificar i condicionar les instal·lacions esportives municipals. Dignificar-les significa reconèixer la seva activitat i és un deure de les administracions invertir i no deixar-les en l’oblit. Insistim, i no ens cansarem de fer-ho, a disposar d’una auditoria de les instal·lacions per conèixer de primera mà, partint d’un document tècnic i transversal, l’estat real de les instal·lacions per promoure’n les inversions imprescindibles per adaptar-les a les necessitats específiques de cada entitat per desenvolupar-hi la digna pràctica de la seva modalitat esportiva. Dignificar les instal·lacions i habilitar nous espais per a la pràctica esportiva ens permetrà fer de Lleida una ciutat més inclusiva i reforçar la nostra capitalitat esportiva.Per fer de Lleida una ciutat encara més referent en l’àmbit de l’esport, cal un debat amable i un diàleg enriquidor que posi els clubs i entitats de la nostra ciutat i dels municipis de la nostra província al centre del debat. Lleida, capital!