Arantxa Sánchez Vicario, el meu referent

Durant la setmana en què es va celebrar al nostre club el Catalonia Open WTA 125-Torneig Internacional Terres de Lleida, vaig tenir el privilegi de conèixer una de les figures més destacades de la història del tenis espanyol i mundial: Arantxa Sánchez Vicario. Tota una llegenda. Una esportista que encarna un seguit de valors esportius i humans que l’han fet destacar no només per la seva destresa en les pistes, sinó també per la seva integritat fora d’aquestes. Més enllà de la seva impressionant carrera com a tenista professional, allò que realment em va impactar va ser la seva qualitat humana. Ets una persona que ha brillat amb llum pròpia, que ens has contagiat amb la teva força i amb el teu crit “vamos” a centenars de milers d’aficionats al món del tenis; una esportista que, quan aixecaves el puny tancat mirant al cel, ens mostraves, amb aquest signe, la teva valentia, coratge i capacitat per superar obstacles amb tenacitat i determinació. En el teu diccionari no hi figura la paraula rendició; has nascut per guanyar i lluitar fins a l’extenuació i sense complexos. Amb una gran dosi de competitivitat i un estil de joc agressiu, que et va portar a guanyar quatre Grand Slam en categoria individual i diferents medalles olímpiques i títols de la Copa Federació. Competitivitat no renyida amb el respecte que sempre vas demostrar envers les teves rivals a les pistes i que va ser corresposta de la mateixa manera per aquestes. Sempre amb una actitud esportiva exemplar i que mai no es va veure enterbolida per comportaments antiesportius, amb una conducta irreprotxable en tot moment. He tractat amb tu tres dies i he vist una persona senzilla, directa, espontània, extravertida i molt sincera. En un dinar amb una representació de dones de l’Ap! Lleida, ens vas recordar la gran exigència de l’esport, com n’és de difícil arribar al cim i quantes renúncies i sacrificis implica el camí del professionalisme. Molt poques esportistes aconsegueixen assolir aquest nivell, i encara menys mantenir-se així. Es necessita sempre una disciplina fèrria, una força de voluntat indestructible i la disposició de sacrificar moltes coses a la vida, entre les quals la teva infantesa i joventut. El teu exemple ens recorda que l’èxit no només es mesura en títols i trofeus, sinó també amb la integritat, l’empatia, el fair play i l’honestedat, que són valors que ens defineixen com a éssers humans.Arantxa, ets una dona que sempre has mantingut els peus a terra i que mai has perdut de vista les arrels humils i que en tot moment t’has mostrat propera i accessible (tothom volia fer-se fotografies amb tu i sempre hi vas accedir amb un somriure).Fora de les pistes has estat una defensora apassionada de la igualtat de gènere i dels drets i oportunitats en l’esport, amb millors condicions laborals, sempre lluitant pel reconeixement i el tracte equitatiu per a totes les dones tenistes. La teva influència ha impulsat la visibilitat i el reconeixement de les dones en l’esport i més concretament en el tenis, inspirant jugadores a seguir les teves passes i a continuar aquesta lluita. Arantxa, tal com et vaig comentar en diferents ocasions, ets un model a seguir per a les noves generacions i un exemple per a aquells nens i nenes que tot just estan començant a agafar una raqueta. Ens deies que els somnis s’han de perseguir amb passió, confiança, escoltant, donant el màxim, amb capacitat de sobreposar-se a les dificultats i als obstacles, amb resiliència, perseverança i, sobretot, capacitat d’aprenentatge. Gràcies per la promoció que has fet a Lleida del tenis entre els i les joves, i una abraçada des de la nostra ciutat a l’ambaixadora del tenis a Catalunya.