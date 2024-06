Més Europa

Creado: Actualizado:

En pocs dies, ens retrobem de nou amb les urnes per votar en unes eleccions tan importants com les que hem viscut fa tot just un mes a Catalunya o les de fa gairebé un any a Espanya. Aquest cop és el torn de les eleccions a Europa. El proper 9 de juny ens hi juguem tots i totes molt. Parlem de la construcció d’Europa durant els darrers 70 anys, des de la Declaració de Schuman l’any 50, en què es van establir les bases per a una Europa en pau i harmonia i per donar elements i eines per començar a treballar junts, amb tots els països que sempre s’havien mirat de reüll i en on els populismes, la mala política i la pujada de partits de la ultradreta en molts estats sempre desembocaven en guerres. Durant aquests 70 anys de pau a Europa hem aconseguit molts avenços en molts àmbits i sectors. Si ens centrem en Espanya, què seria avui el nostre país sense la contribució d’Europa i de tot el que ens ha arribat des de l’adhesió a la Unió Europea l’any 1985? Cal recordar que la memòria mai sobra, que veníem d’una Espanya empobrida, decadent, que tot just feia poc temps que sortia d’una dictadura de 40 anys. L’entrada d’Espanya a Europa va ser el punt d’inflexió per a la modernització de tot el país, de totes les seves comunitats autònomes i de tots els seus territoris. Ens va obrir al món, vam començar a progressar com mai, amb inversions cabdals per construir infraestructures viàries i fèrries (carreteres, autovies, autopistes, el tren d’alta velocitat), la PAC al món agrari, amb tota la modernització d’explotacions ramaderes, agràries i modernització de regadius.. Un apartat en què les terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran han estat especialment beneficiàries, així com dels ajuts en energies renovables i eficiència energètica, dels Fons Next Generation i l’arribada de línies de subvencions i programes a totes les administracions públiques espanyoles i catalanes. Uns ajuts que, en la seva finalitat, es tradueixen en la millora de la vida de totes i tots. És al Parlament Europeu on es debaten i consensuen moltes directives importants i que, en poc, ben segur traslladarem a la nostra legislació. Vull recordar en aquest sentit positiu que, avui dia, el 70% de les lleis i reglaments que ens dictaminen venen de Brussel·les, es gestionen i s’apliquen en els respectius territoris i és molt diferent si s’apliquen amb governs progressistes o amb governs d’ultradreta. No és ni tòpic ni típic: la realitat és que ens hi juguem molt en aquestes eleccions. En alguns països, massa ja, governa aquesta ultradreta ancorada a un passat gris. Itàlia, Hongria, França.. països que estan fent passes agegantades enrere en justícia social, feminisme, igualtat, medi ambient.. Els homes i dones socialistes volem i defensem una Europa per a tots i totes, democràtica, social, inclusiva, oberta a tothom, progressista, una Europa verda, que miri i gestioni el canvi climàtic, que és ja una realitat; una Europa feminista, una Europa solidària, amb drets i llibertats per a tothom.Europa ha estat el major projecte polític de la nostra història, l’únic capaç d’integrar la pluralitat i la diversitat de la Unió en un espai compartit sustentat en els principis socialdemòcrates, i això ho hem de defensar fins al darrer dia davant d’aquestes eleccions tan decisives del 9 de juny.No podem permetre que la ultradreta i els populismes impregnin de nou aquesta Europa d’odi i la facin decaure. El 9 de juny, sortim tots i totes a emplenar les urnes de vots progressistes i només així Europa guanyarà.