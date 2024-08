Ave, los decepcionados te saludan

Publicado por M.M. NOVAU Verificado por Creado: Actualizado:

Se esperaba más, mucho más, de esta adaptación de la novela homónima de 1958 de David P. Mannix, que a su vez también sirvió como inspiración a Ridley Scott para Gladiator (2000). Como cabezas de cartel, el oscarizado Anthony Hopkins (El silencio de los corderos, Nixon) junto a Iwan Rheon, más conocido como el despiadado Ramsay Bolton por los seguidores de Juego de tronos (2011). Dirigiendo el show tras las cámaras, el experto en blockbusters Roland Emmerich (Independence Day, Godzilla) y Robert Rodat (Salvar al soldado Ryan, Falling skies) como showrunner. Pero Those about to die no es un blockbuster que contenga el dramatismo y la emotividad que encumbraron a Gladiator, ni las intrigas políticas que envuelven su trama se acercan siquiera al nivel de las del universo medieval fantástico de George R.R. Martin. Ambientada en la capital del imperio romano en el año 79 d. C., la historia gira en torno a las carreras de cuádrigas y la lucha de gladiadores en el Coliseo, negocio controlado por cuatro facciones aristocráticas durante el reinado del emperador Vespasiano (Anthony Hopkins). El primer capítulo es toda una declaración de intenciones acerca de lo que espera al espectador que logre soportar sus 10 horas de metraje: ingentes cantidades de violencia gratuita –también sexual sobre las mujeres–, sobrecarga de personajes y un acusado enrevesamiento de tramas que hace sentir interminable cada episodio. Aunque Tenax (Iwan Reohn), propietario del Circo Máximo y magnate de las apuestas deportivas, trata de servir como eje central de la narración, la atención se desvía constantemente a otros protagonistas como Domitian (Jojo Macari), el menor de los hijos de Vespasiano, y los cuatro esclavos negros llegados del norte de África: Cala (Sara Martins-Court) y sus hijos Aura (Kyshan Wilson), Jula (Alicia Ann Edogamhe) y Kwame (Moe Hashim). 150 millones de dólares de presupuesto para confeccionar una abrumadora madeja de hilos narrativos que la mayoría de veces ni entretienen ni conducen a ningún lugar. Una estrepitosa fábula acerca de la ambición, la opresión y los sueños de libertad de aquellos que no tenían más opción que perseguirla hasta la muerte. De momento, Amazon tampoco ha confirmado su renovación. Lo único que no ha decepcionado: las críticas negativas que ya nos advirtieron de todo ello desde Estados Unidos tras su estreno en dicho país a mitad de julio.