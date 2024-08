Ave, els decebuts et saluden

Publicat per M.M. NOVAU Verificat per Creat: Actualitzat:

S’esperava més, molt més, d’aquesta adaptació de la novel·la homònima del 1958 de David P. Mannix, que al seu torn també va servir com a inspiració a Ridley Scott per a Gladiator (2000). Com a caps de cartell, l’oscaritzat Anthony Hopkins (El silenci dels anyells, Nixon) al costat d’Iwan Rheon, més conegut com el despietat Ramsay Bolton pels seguidors de Joc de trons (2011). Dirigint el xou darrere de les càmeres, l’expert en blockbusters Roland Emmerich (Independence Day, Godzilla) i Robert Rodat (Salvem el soldat Ryan, Falling skies) com a showrunner. Però Those about to die no és un blockbuster que contingui el dramatisme i l’emotivitat que van encimbellar Gladiator, ni les intrigues polítiques que emboliquen la trama s’atansen al nivell de les de l’univers medieval fantàstic de George R.R. Martin. Ambientada a la capital de l’imperi romà l’any 79 dC, la història gira entorn de les carreres de quadrigues i la lluita de gladiadors al Colosseu, negoci controlat per quatre faccions aristocràtiques durant el regnat de l’emperador Vespasià (Anthony Hopkins).

El primer capítol és tota una declaració d’intencions sobre el que espera a l’espectador que aconsegueixi suportar les 10 hores de metratge: ingents quantitats de violència gratuïta –també sexual sobre les dones–, sobrecàrrega de personatges i una acusada barreja de trames que fa sentir interminable cada episodi. Malgrat que Tenax (Iwan Reohn), propietari del Circ Màxim i magnat de les apostes esportives, prova de servir com a eix central de la narració, l’atenció es desvia constantment cap a altres protagonistes com Domitian (Jojo Macari), el petit dels fills de Vespasià, i els quatre esclaus negres arribats del nord de l’Àfrica: Cala (Sara Martins-Court) i els seus fills Aura (Kyshan Wilson), Jula (Alicia Ann Edogamhe) i Kwame (Moe Hashim). 150 milions de dòlars de pressupost per confeccionar una aclaparadora troca de fils narratius que la majoria de vegades ni entretenen ni condueixen enlloc. Una estrepitosa faula sobre l’ambició, l’opressió i els somnis de llibertat d’aquells que no tenien més opció que perseguir-la fins a la mort. De moment, Amazon tampoc n’ha confirmat la renovació. L’únic que no ha decebut: les crítiques negatives que ja ens van advertir de tot plegat des dels Estats Units després de l’estrena a l’esmentat país a mitjans de juliol.