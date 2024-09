Qui lidera la (in)seguretat a Lleida?

Creado: Actualizado:

Es busca regidor/a de seguretat a Lleida, i qui el trobi té premi!És evident que el govern socialista de la paeria suspèn en matèria de seguretat, incivisme, delinqüència, com demostra l’increment dels fets delictius i la percepció de la inseguretat entre la ciutadania. Prova d’això és l’exponencial augment dels apunyalaments a Lleida. I per què passa això? Les causes en són moltes, però s’evidencia una falta de lideratge polític, per donar una resposta eficaç, real i contundent al problema que anem arrastrant.És difícil gestionar les expectatives, però més difícil és gestionar la frustració i frustració és el que impera entre la ciutadania de Lleida un any després del caducat govern socialista de la ciutat el qual va generar una expectativa de canvi i que s’ha acabat convertint amb frustració i fum. Per què? Perquè avui encara no saben qui lidera les propostes i solucions de seguretat a Lleida.Durant el passat mandat vaig ser molt crític amb la ineficaç gestió de l’anterior alcalde i simultàniament era el regidor de seguretat de la ciutat. Almenys sabíem a qui dirigir-nos per reclamar responsabilitats, però avui desconeixem qui lidera les propostes o solucions en la matèria de seguretat a Lleida, si l’alcalde, si la regidora de seguretat, si la regidora d’economia o si el comissionat de l’alcaldia pel civisme, o potser no la lidera ningú com així sembla.Sigui com sigui, ara tenim una ciutat líder en tots els rànquings quant a apunyalaments i delictes i, en canvi, no sabem a qui exigir responsabilitats polítiques perquè es passen la pilota dels uns als altres. D’això se’n diu amagar-se i frustrar les expectatives per incompliment o per deixadesa de funcions. En qualsevol empresa privada suposaria la destitució dels que aparentment haurien d’encarregar-se d’aquesta feina, però en política hem d’assumir la seva càrrega fins a les pròximes eleccions municipals del 2027, que arribaran. Proposo que l’alcalde Larrosa assumeixi el lideratge de la regidoria de seguretat, civisme i convivència.El passat mandat Larrosa acusava Pueyo i Postius de no treballar la seguretat a Lleida i afirmava que “aquests són els grans problemes que un alcalde ha d’afrontar i ha d’assumir, però que no ho està fent”. I a més assenyalava que l’anterior govern “feia grans anuncis, però que descuiden l’interès dels lleidatans quan es traslladen qüestions com la seguretat” i a més Larrosa apuntava que “la inseguretat ha de resoldre’s amb més recursos, més dotacions per la guàrdia urbana amb més equipaments i amb un nou model policial que ha d’anar acompanyat d’una estratègia conjunta amb els mossos d’esquadra”. I avui jo cap de l’oposició faig meves les paraules de Larrosa de l’any 2022 i és que l’alcalde està implementant una campanya de màrqueting per fer veure que adopten noves mesures o que tenen la ciutat més neta, però la realitat és que hi ha problemes arrelats d’origen que no s’estan resolent i es demostra una absoluta falta de previsió i de dedicació a la ciutat. Això li deia l’actual alcalde a Pueyo i això li dic jo a l’alcalde Larrosa. Estem farts que ens prenguin per ximples, garantir la seguretat ciutadana no és d’esquerres ni de dretes és un deure moral que tenim els servidors públics respecte als ciutadans. Estem farts d’apunyalaments, ferits, baralles a les portes de locals i de veure com els delinqüents que s’apropien de la tranquil·litat dels nostres veïns quan són detinguts entren per una porta i en surten per l’altra. Si el govern socialista de Lleida no adopta mesures, lidera una solució efectiva i no de màrqueting, serà còmplice que a Lleida els veïns no puguem viure tranquils en la nostra pròpia ciutat fruit de la seva negligent gestió, falta de lideratge i frustració de les seves expectatives.La inseguretat a Lleida no és només una qüestió de percepció, sinó una realitat palpable que afecta directament la qualitat de vida dels ciutadans. A Lleida ens cal un canvi de seny, real amb clau local, i pensant i posant èmfasis en els drets de les persones, el dret a viure tranquil i descansar, el dret a la convivència, al civisme i a gaudir de la via publica sense por al que pot passar. Cal modificar les ordenances, tallar l’aixeta de les ajudes als delinqüents i cal posar ordre. Aquesta és la Lleida implicada que vull i defenso!