Vam de hèsta!

Creado: Actualizado:

Despús de parlar de diferentes hèstes, aué començam era de Vielha, encara que ja hè uns dies que se hèn diferenti tornegi qu’entosiasmen as joeni, mès ena vrespada tamb eth nomentament des fradins e fradines serà era pistoletada de gessuda.Ua hèsta plia d’activitats entà grani, joeni e petiti an cabuda, enquiath dia 11 gaudiram de sessions de balh pera tarde e pera net, eth dia 8 gaudiram d’un nau drapèu damb era imatge dera Mair de Diu de Mijaran, en tot baishar-lo en professon enquiath Santuari entà celebrar missa solemne, eth dia 9 mos traparam toti es disfrassats en passeg, jos era tematica deth mar, abans totes es persones qu’an volut majors de 65 ans, auràn dinat en Parador convidats per Ajuntament. Eth dia 10 baishada deth cap dera vila, tradicion que ven de luenh, es nòsti auantpassats ja lo baishauen e acabauen barant deuant dera Crasta. Entà qu’eth dia 11 acabem tamb un plan polit castèth de huecs artificiaus.Son dies de trobada familhar, d’amics, de gent que retorne tath sòn pòble en aguesti dies, de coneishuts dera rèsta d’Aran, que toti amassa gaudiram deth moment. Entre mòs de canalons e glòbs de còpa de cava auram present es nòstes origines, reafirmaram es arraïtzes, e auram plan clar a quina comunautat pertanhem. Era hèsta intègre as nauvengudi, mès tanben solidarize es visitaires que se’n portaràn un bon rebrembe.Es hèstes majors formen part deth mèn imaginari particular, en calaish dera memòria pensi que toti i sauvam era imatge d’ua hèsta mitica. Despús dera hèsta tornaram ara normalitat, es vacances son acabades, es mainatges comencen era escòla e era vida vidanta se premanís entà acuélher era tardor damb eth milhor arridolet!