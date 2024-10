Creado: Actualizado:

El febrer de l’any passat denunciava des del faristol del Parlament que el projecte de millora del port de Comiols havia estat escombrat dels pressupostos que presentava el govern d’Esquerra Republicana. Ho vaig fer convençuda i amb molta decepció ja que al novembre de l’any 2022 estava preparat l’anunci de licitació de la segona fase que incloïa la millora fins a Folquer i un primer túnel. L’anunci de licitació no es va publicar ni s’ha publicat a dia d’avui. Hem perdut 2 anys. En aquella mateixa intervenció deia: “A mi m’és igual qui talli la cinta. Volem que Comiols sigui una realitat”.Fa massa anys que parlem d’aquesta vital infraestructura, fa massa anys que quan canvia el govern estudia i reestudia les possibilitats. El Conseller Calvet ja va presentar l’any 2020 a Tremp el consens i la calendarització definitiva. No calen més estudis. Anem tard, però el nou govern de la Generalitat té l’oportunitat d’accelerar allò que Esquerra Republicana va pausar. L’hemeroteca és la millor prova del que aquí exposo.Aquesta és la realitat. Estava tot a punt perquè la segona fase de Comiols, amb una inversió total de 21 milions d’euros, pogués ser una realitat aquest 2024. Però, de forma inexplicable, als Pressupostos de l’any 2023, aprovats en un pacte tripartit entre ERC, el PSC i els Comuns, no es va contemplar el projecte del túnel com una inversió. Per culpa d’aquesta gestió negligent, hem perdut dos anys. Massa partits s’han volgut atribuir el mèrit d’impulsar-lo, però la realitat és tossuda. No és un retret, és un oferiment al nou govern: comptin amb Junts per no perdre ni un minut més en una infraestructura tan necessària per als Pallars, el Pirineu i el país.Aquesta ha de ser la legislatura de Comiols, però també la que desencalli les inversions per la millora de l’N-260 i l’N-230 i la que faci un replantejament general de la mobilitat interna i externa al Pirineu. La ciutadania ens reclama responsabilitat i feina ben feta. Els pirinencs i les pirinenques ho necessitem; els pirinencs i les pirinenques ho mereixem.