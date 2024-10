Mates per a tothom a Balaguer

Creado: Actualizado:

Continuant el camí cap a la nova edició del Congrés Català d’Educació Matemàtica, el C2EM2025 en llenguatge que ens agrada als matemàtics, des de l’associació Lleimat seguim portant les matemàtiques a l’abast de tot el públic i a totes les comarques del Pirineu i de Ponent. L’exposició itinerant Martemàtiques ja ha fet parada i fonda a Cervera, Sort, Esterri d’Àneu i la Seu d’Urgell i la propera parada en el camí serà a Balaguer a partir d’aquest dissabte dia 26 d’octubre on esteu convidats a visitar-la al casal de Lapallavacara. L’exposició consta de diferents panells que tracten de mostrar com les Matemàtiques i l’Art s’han relacionat al llarg de la història i com ho segueixen fent en l’actualitat. De fet, a Balaguer, ja fa dies que estan dedicant-se a les matemàtiques. Durant aquest mes d’octubre els comerços de les associacions de comerciants s’han omplert de reptes matemàtics a partir de tres itineraris pels carrers de la ciutat. Es tracta d’una activitat organitzada per la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya amb la col·laboració del Museu de Matemàtiques de Catalunya, el Departament d’Educació i Formació Professional i la Paeria de Balaguer. Per altra banda, amb el repte de visualitzar aquell aforisme del gran matemàtic del segle XVII Gottfried Wilhelm Leibniz que va deixar escrit que podem trobar matemàtiques fins al més simple joc de nens, aquest dissabte a Balaguer coincidint amb l’aturada de l’exposició també hem preparat una jornada de Mates al Carrer. Mates al Carrer és una iniciativa innovadora nascuda el 2019 i coordinada per onze professors i professores que porta el món dels números i les formes geomètriques fora de l’ambient de les aules i directament a l’espai públic. Així que aquest dissabte a partir de les 10.00 i fins a les 13.30 trobareu a un dels pòrtics laterals de la plaça Mercadal de Balaguer una vintena de taules en les quals en cadascuna d’elles trobareu diferents propostes matemàtiques: reptes, jocs matemàtics, construccions, màgia numèrica, mosaics, ruta matemàtica… Aquesta proposta té com a objectiu principal fer accessibles les matemàtiques a persones de totes les edats oferint una perspectiva entretinguda d’aquesta disciplina gràcies al seu enfocament lúdic i divulgatiu, que permet als participants explorar conceptes matemàtics d’una manera natural.Les activitats estan dissenyades acuradament per adaptar-se a diferents nivells de comprensió, assegurant que tothom, des dels més petits fins als adults, pugui participar i gaudir. Mates al Carrer busca presentar les idees matemàtiques d’una manera més propera i tangible fent-les atractives i comprensibles per a tothom. Us convidem a venir i a participar i veureu que les matemàtiques poden ser divertides i fascinants, trencant amb la idea preconcebuda que són difícils o avorrides.