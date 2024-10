El Molí de Cervià, patrimoni a protegir

Creado: Actualizado:

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat en ple la moció que pretén recuperar el Molí de Cervià, un dels vestigis més importants i, alhora, més oblidats de l’Horta de Lleida. Parlem d’un edifici que ha resistit, no sense mal, el pas del temps, les inclemències meteorològiques i la indiferència institucional. La teulada fa dècades que va caure i les parets es mantenen dempeus amb una tossuderia que sembla gairebé irònica. Aquesta ruïna en perill imminent és molt més que un vell molí: és la memòria col·lectiva d’una ciutat i, des del 2019, està declarat com a Bé Cultural d’Interès Local.La història de l’Horta de Lleida està plena de tresors amagats: elements com el Molí de Cervià o, per exemple, el Monestir de Sant Ruf, són testimonis de l’esforç humà per fer d’aquest espai un pulmó verd, una àrea de producció i, sobretot, una reserva de la nostra memòria col·lectiva. El vincle entre la ciutat i l’Horta ha estat irrenunciable al llarg dels segles, i és per això que el patrimoni que aquesta àrea atresora no és una cosa accessòria, sinó fonamental per entendre Lleida.En aquest sentit, cal posar molt en valor, la feina silent i persistent de les entitats culturals, patrimonials i de memòria, les associacions veïnals i la comissió de l’Horta que malden des de fa anys i panys la lluita ciutadana per la protecció del patrimoni i aquí escau felicitar la iniciativa que es presentarà el proper dimecres al Parc de la Serrallarga, L’Estudi del patrimoni material i immaterial de l’Horta, una eina elaborada per Olga Paz i Corbella, que ha de permetre reflexionar sobre la gestió d’aquests elements, la seva posada en valor, la difusió entre la societat, buscant la implicació del teixit social, cultural i ambiental. Una proposta que s’ha dut a terme amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, i que la setmana vinent en podrem degustar aquesta primera fase.La moció demana a l’Ajuntament de Lleida que prioritzi la recuperació del Molí de Cervià, situat a l’Horta, com a projecte fonamental dins del patrimoni històric de la ciutat. Es proposa destinar recursos per a la consolidació i conservació immediata de l’edifici, establir un calendari de reunions amb la Comissió del Molí de Cervià i altres entitats implicades, explorar vies de finançament extern com fons europeus i subvencions, i promoure la difusió i sensibilització sobre la seva importància històrica i cultural a través d’activitats educatives i de divulgació. Aquesta moció, que recull part de la vindicació de la Comissió del Molí de Cervià, és un pas fonamental per passar de les paraules als fets. El Molí de Cervià no és només una ruïna pintoresca per fer-hi quatre fotos nostàlgiques. És una part irrenunciable de la història industrial de Lleida, un recordatori de com l’aigua dels canals alimentava la vida i l’economia d’aquesta ciutat.El futur del Molí de Cervià depèn de la nostra capacitat com a societat de defensar allò que ens connecta amb el passat. Si deixem caure aquest edifici, no només perdem una construcció, sinó també un relat de la ciutat que som i de la que volem ser. No podem permetre que la deixadesa institucional acabi esborrant aquest tros de memòria.La recuperació del Molí de Cervià és molt més que una simple qüestió arquitectònica: és un gest de responsabilitat cap a la nostra història comuna. Salvar aquest edifici és recuperar la connexió amb un passat que ens recorda com la ciutat es va construir a base de treball i recursos. És la promesa que ens fem a nosaltres mateixos de no deixar caure en l’oblit el que ens ha portat fins aquí. Perquè, al final, cada pedra que cau és un tros de la nostra identitat que s’esmicola. I no hi ha futur possible per a una ciutat que oblida qui és.