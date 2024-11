Tribunal Supremo: la “casa nido” no puede imponerse en custodias compartidas de hijos menores

Creado: Actualizado:

Recientemente, el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia relevante sobre el sistema de custodia conocido como “casa nido” en los casos de familia. Este sistema permite que los hijos permanezcan en la vivienda familiar después de la separación de sus padres, mientras estos se alternan en su uso. En su fallo, el Supremo reafirma su doctrina y establece que el sistema de “casa nido” no puede ser impuesto, sino que debe acordarse voluntariamente por ambas partes.La sentencia del Supremo revoca una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que había aplicado el sistema de “casa nido” en un caso de custodia compartida alterna por semanas, en el que uno de los progenitores era propietario de la vivienda y el otro tenía mayores ingresos. En este caso, ninguno de los padres había solicitado el sistema de “casa nido”; en primera instancia, el uso de la vivienda familiar había sido atribuido a la madre y al hijo menor.La Sala aclara que no existe una normativa específica sobre la aplicación de la “casa nido”, por lo que corresponde a la jurisprudencia establecer los elementos que deben ser considerados. Así, “debe prestar especial atención a dos factores: en primer lugar, al interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres; en segundo lugar, a si la vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa de uno de los cónyuges, de ambos, o pertenece a un tercero”.Asimismo, el Alto Tribunal argumenta que para aplicar este tipo de sistema “es imprescindible constatar que concurre un alto nivel de entendimiento para planificar la organización…”. Sostiene que no puede imponerse si alguna de las partes se opone, ya que, de ser así, podría convertirse en una “potencial fuente de conflictos con alta probabilidad de repercusión negativa en los hijos menores”.Visto el panorama actual, y en el supuesto de que usted se encuentre en una situación similar, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente. Les recordamos que en Huguet Ostáriz Abogados contamos con una larga experiencia en defender los derechos de nuestros clientes, avalándonos nuestros casos de éxito.