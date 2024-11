Tribunal Suprem: la “casa niu” no pot imposar-se en custòdies compartides de fills menors

Creat: Actualitzat:

Recentment, el Tribunal Suprem ha emès una sentència rellevant sobre el sistema de custòdia conegut com “casa niu” en els casos de família. Aquest sistema permet que els fills romanguin a l’habitatge familiar després de la separació dels pares, mentre aquests s’alternen en el seu ús. En la sentència, el Suprem reafirma la seua doctrina i estableix que el sistema de “casa niu” no pot ser imposat, sinó que s’ha d’acordar voluntàriament per les dos parts.La sentència del Suprem revoca una decisió de l’Audiència Provincial de Madrid que havia aplicat el sistema de “casa niu” en un cas de custòdia compartida alterna per setmanes, en el qual un dels progenitors era propietari de l’habitatge i l’altre tenia més ingressos. En aquest cas, cap dels pares havia sol·licitat el sistema de “casa niu”; en primera instància, l’ús de l’habitatge familiar havia estat atribuït a la mare i al fill menor.La Sala aclareix que no existeix una normativa específica sobre l’aplicació de la “casa niu”, per la qual cosa correspon a la jurisprudència establir els elements que han de ser considerats. Així, “ha de prestar especial atenció a dos factors: en primer lloc, a l’interès més necessitat de protecció, que no és cap altre que aquell que permet compaginar els períodes d’estada dels fills amb els seus dos pares; en segon lloc, a si l’habitatge que constitueix el domicili familiar és privatiu d’un dels cònjuges, de tots dos o pertany a un tercer”.Així mateix, l’Alt Tribunal argumenta que per aplicar aquest tipus de sistema “és imprescindible constatar que es presenta un alt nivell d’entesa per planificar l’organització...”. Afirma que no pot imposar-se si alguna de les parts s’hi oposa, ja que, en aquest cas, podria convertir-se en una “potencial font de conflictes amb alta probabilitat de repercussió negativa en els fills menors”.Vist el panorama actual, i en el supòsit que vosaltres us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, avalant-nos els nostres casos d’èxit.