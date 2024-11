Liderar con inteligencia emocional

Creado: Actualizado:

Desde el punto de vista empresarial, los líderes con una elevada inteligencia emocional pueden inspirar a sus equipos para que alcancen la excelencia; al fin y al cabo, el objetivo de un líder es liderar con el ejemplo. Desarrollar la capacidad de gestionar tus emociones te permitirá tomar decisiones sólidas, bien fundamentadas y permanecer estable ante la adversidad.Los optimistas se diferencian de los pesimistas, pero no en que carezcan de algunas emociones, como la ansiedad o la tristeza, o de sentido. Su rasgo distintivo es que afrontan mejor los sentimientos. No se dejan llevar por la negatividad o la excesiva preocupación por variables que no se pueden controlar. Bien al contrario, se dan cuenta de que un enfoque positivo les reportará mejores resultados. La mente emocional y la racional cooperan. El córtex prefrontal regula las emociones, desactivando algunas de ellas para mantener el equilibrio. No obstante, de vez en cuando la gente se deja llevar por el miedo o la ira: las emociones secuestran nuestro cerebro. ¿Por qué y cómo ocurre esto? La amígdala, formada por grupos de neuronas, se encarga de este proceso. Esta parte del sistema límbico sirve como centro de alarma y es mucho más rápida que la racional, pues ha servido para garantizar nuestra supervivencia. Esta reacción en un contexto no amenazante puede ser contraproducente.Una persona que no sabe nadar, ¿cómo reaccionaría si se cae de un barco en alta mar? Probablemente quedaría presa del miedo y sería irracional. Si aplicara inteligencia emocional, debería respirar, relajarse y activar la razón para encontrar rápidamente, la mejor solución, que, en el caso del ejemplo, sería flotar.La inteligencia emocional no consiste solo en controlar las emociones exaltadas, se trata de tomar decisiones, mostrar empatía, gestionar las discusiones, los problemas y los conflictos, es la capacidad de manejar las dificultades con serenidad. Además, la inteligencia emocional te permite comprender en qué eres bueno y en qué te quedas corto. Todo esto te ayuda a avanzar hacia tus objetivos finales en la vida y en los negocios.Cada día experimentamos una serie de emociones que conforman nuestro estado de ánimo general. A veces nos levantamos de buen humor. Otras no. Sin embargo, un líder no puede permitirse dejar que su mal humor entre en el lugar de trabajo y afecte a su forma de dirigir a su equipo. En el libro El líder resonante crea más, Goleman, Boyatzis y McKee, coinciden en que la capacidad de controlar las emociones y los estados de ánimo es la piedra angular del liderazgo de calidad. Según estos, los altos niveles de inteligencia emocional crean un clima en el que florecen el intercambio de información, la confianza, una asunción de riesgos saludable y el aprendizaje, en cambio, los niveles bajos de inteligencia emocional producen climas plagados de miedo, ansiedad y baja productividad.El mal humor es tan contagioso como la gripe. Un líder que está constantemente de mal humor va a hacer del lugar de trabajo un sitio hostil en general. Todos tenemos días malos, así que ¿cómo puede un líder evitar que esos estados de ánimo afecten a su rendimiento en el trabajo? Desarrollando el liderazgo emocional: siendo más consciente de sus emociones y estados de ánimo, y comprendiendo cómo afectan a todas las personas de su organización.