Condenan a pagar 40.000 euros a un colegio por bullying a una niña de 5 años

El juez de Primera Instancia número 8 de Bilbao ha condenado a un centro escolar concertado por considerar que ha sido un mero espectador del acoso sufrido por una niña menor de 5 años. La menor era acosada por otra menor de 6 años de un modo "continuado, persistente e ininterrumpido" durante 6 meses del curso escolar, según ha manifestado la letrada demandante.La niña padeció diversas agresiones físicas, e incluso sexuales, llegando a "introducirle rotuladores en la vagina", así como acoso e intimidación. Como consecuencia de ello, la víctima tuvo que ser medicada con ansiolíticos y seguir tratamiento psiquiátrico. La psiquiatra que trató a la menor describió en el juicio que estaba "extraordinariamente enferma" y tenía un "cuadro de estrés postraumático severo como reacción a una situación de maltrato y abuso de naturaleza sexual a manos de otra niña, un año mayor, cuando ambas coincidían en el centro escolar". Llegó un punto en que la menor no podía hablar. El juez considera que el colegio no activó los protocolos y las medidas a las que estaba obligado, pese a que los padres avisaron en diversas ocasiones sobre lo que estaba ocurriendo. Manifiesta que "no hay rastro alguno de que se arbitrase o siquiera se llegara a considerar la posibilidad en ningún momento de medida alguna que atajase con las agresiones y protegiese a la menor de las agresiones que sufrió en el centro". Entiende que hubo una ausencia de auxilio a la menor lo que le supuso "un sufrimiento psíquico de especial entidad".El juez razona que todos ellos son "elementos suficientemente elocuentes por sí mismos y revelan a las claras que produjo a la menor y a sus padres una situación de grave angustia, inquietud y zozobra que debe ser reparada". Como consecuencia el colegio ha sido condenado a pagar una indemnización de 40.000 euros. La sentencia no es firme, y puede ser recurrida por el centro escolar.