Acabam de passar Nadau, dimèrcles dia de celebracion en familha, dijous Sant Estèue e aué es Sants Innocents, ua des tradicions mès pulares d’aguestes hèstes. Pendent aguest dia ei permetut hèr badinades e ère abituau crompar o hèr articles graciosi. Era celebracion ei restacada ath rebrembe dera glèisa cristiana a un episòdi a on mainatjons sigueren mòrts a mans d’Herodes tamb era finalitat d’eliminar ath petit Jesús e semble qu’es pairs s’auren d’endonviar fòrça mentides entà protegir as sòns hilhs. Mès tanben a ua origina pagana relacionada damb es saturnaus romanes. Damb eth pas deth temps a evolucionat entà convertir-se en un dia plan animat, inclús es diferenti mieis de comunicacion s’atrevir-se’n damb dar bèra notícia que non ei corrècta, faussa. Es innocentades darrèrament tanben s’an trasladat as hilats sociaus. Non toti es païsi ac celebren aguest dia, senon qu’ac hèn er 1 d’abriu, coma ei eth cas des païsi anglosaxons.I auec plan ans qu’ua des badinades mès populara ère plaçar un petit pipòt de papèr blanc ena esquia de quauquarrés sense que se’n dèsse compde, en tot dider-liu; innocent! Mès abans era tradicion ditz que se hègen damb huelhes de caulet, damb pèth de conilh o damb d’auti rèstes organics. Èren principaument es mainatges es que les penjauen. Son actes sense malícia e sonque acceptades sociaument un dia coma aué. Ath delà i auie frases dejà hètes que se hègen a servir a trauès de trucades telefoniques. Actuaument açò a cambiat e aguesta celebracion va de baisha, era ciutadania en generau tanpòc s’anime. D’ua manèra o de ua auta cau auer compde d’aquerò que hèm, vedem o escotam, pòt èster un param!!!